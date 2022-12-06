İBB'ye ait iş makinesinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 65 yaşındaki yaşlı adam, Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi, çalışma yapmak için geri geri manevra yaptığı esnada yolun karşısına geçmekte olan yaşlı adamı fark etmedi. Geri geri giden ve etraftaki esnaf ve vatandaşların bağırışlarını duymayan kepçe operatörü yaşlı adamın üzerinden geçti. Kepçenin altında kalan yaşlı adamı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk öncelemede 65 yaşındaki Osman Ünlü Ayan'ın olay yerinde vefat ettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise olaya ilişkin çalışma başlatarak kepçe operatörünü gözaltına aldı.

Kazada belediyenin ihmali olduğunu söyleyen mahalle esnafı Zeynim Anka, “Yaşlı amca karşıdan geliyordu. Burada bir kepçe çalışıyordu. Kepçe geri geri gelince yaşlı amcayı altına aldı. Biz kepçeye durması için bağırdık fakat durmadı. Burada belediyenin ihmali var. Normalde 5 metre kepçeye yaklaşılmaması gerekiyor. O yüzden buraya birini koyması gerekiyordu. Daha önce burada böyle kazalar oluyor. İnşallah son kaza olur. Adam burada direkt öldü. Kumda adamın kanları var” şeklinde konuştu.