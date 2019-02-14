İbn Haldun Üniversitesi'nde hadisler tartışıldı

İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Yerleşkesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT) salonunda ''Hadis Alimleri: Oluşumu ve Zorlukları" başlıklı bir panel düzenlendi.

İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Yerleşkesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT) salonunda ''Hadis Alimleri: Oluşumu ve Zorlukları" başlıklı bir panel düzenlendi. İHÜ Rektörü Prof. Recep Şentürk, "Kırılmayan Toplumsal Hafıza Zinciri: Hadis Rivayet Ağı 610-2018" başlıklı sunum yaptı. MEDİT bünyesinde misafir araştırmacı olarak çalışmalarına başlayan Doshisha Üniversitesi Teoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Moriyama Teruaki ise "Horasani Ashab-ı Hadisin Entelektüel Aktiviteleri ve Ortaçağ Müslüman Toplumlarında Sünnetin Yayılması" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

İHÜ Rektörü Prof. Recep Şentürk, İHA'ya yaptığı açıklamada; "Bugün burada çok değerli meslektaşım Prof. Moriyama ile hadisle ilgili konular üzerine bir panel gerçekleştirdik. Ben hadisin 610'dan başlayan ve 2019'a kadar süren 15 asırlık bir zaman dilimi içerisinde nasıl nesilden nesile aktarıldığını ele aldım. Kendisi de gene aynı meselelerle alakalı fakat daha çok nişabur üzerine odaklanan bir sunum yaptı. Gerçekten son derece ilginç bir paneldi. Daha önceden bu konular tabiki çok tartışılmıştır. Biz bunu yeniden uluslararası düzeyde; bir Türk ve Japon profesörün gözüyle ele aldık. Hepinizin bildiği gibi hadisle ilgili çok güncel tartışmalar var. Fakat bu tartışmalar yeni tartışmalar değil, eskiden beri nesiller boyu devam eden tartışmalar. Hadislerin güvenilirliği meselesi, hadislerin nasıl anlaşılacağı, nasıl uygulanacağı konusu. Günümüzde hala tartışılmaya devam ediyor. Bu konuda bizim fikri mirasımız, bizden önceki nesillerin yaptığı tartışmalar ve geliştirdikleri metotlar bize ışık tuttu. Özellikle hadis usulü ismi verilen disiplin, hadislerin nesilden nesile nasıl aktarılacağını incelemiş ve hadis rivayet zincirlerini eleştirel bir yaklaşımla inceleyerek hadislerin güvenilirliğini ele almayı sağlamış. Bu hadis usulü sayesinde biz hangi hadislerin güvenilir, hangi hadislerin güvenilir olmadığını geçmişte bu şekilde öğrenmişiz. Bu metot günümüzde hepimizin işine yarayabilecek bir metot. Fıkıh usulü, güvenilirliği ispatlanmış olan hadislerin nasıl yorumlanacağını ve nasıl uygulamaya koyulacağını ele almış" dedi.

Japonya'da Doshisha Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Prof. Moriyama ile ilgili konuşan Şentürk, "Şu anda bizim misafir hocamız olarak bulunuyor. İstanbul'da özellikle Süleymaniye Üniversitesi'nde bulunan hadis ile ilgili yazma eserler üzerinde çalışmalar yapıyor. Kendisininde burada bulunmasını fırsat bilerek, böyle bir paneli burada gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Şentürk sözlerini şöyle tamamladı: "Biz İbn Haldun Üniversitesi olarak, uluslararası bir düzlemde bu tür konuları tartışmaktan ve sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz".