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İbrahim Çolak, Türk cimnastik tarihine geçti

Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda İbrahim Çolak altın madalya kazarak, Türk cimnastik tarihinde ilki başardı.

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda İbrahim Çolak altın madalya kazarak, Türk cimnastik tarihinde ilki başardı. Çolak, Tokyo 2020 için de kota kazandı.


Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda, halka aleti finaline çıkan milli sporcu İbrahim Çolak, 14.933'lük derecesiyle altın madalya kazandı. Cimnastik büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, tarihe geçti.


Çolak, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı da elde etti.

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