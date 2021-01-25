İbrahim Kalın'dan Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmelerine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde gerçekleştirilen Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabı twitterdan paylaşımda bulundu. İbrahim Kalın, paylaşımında, “Türkiye ile Yunanistan arasında dört buçuk yıldır yapılmayan istikşafi görüşmeler bugün İstanbul'da başladı. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır. Bölgesel barış ve istikrar herkesin menfaatinedir” dedi.