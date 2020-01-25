İbrahim Öztek: "20 Ocak 1990'da bağımsızlık aşkı dev bir ateşe dönüştü"

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı İbrahim Öztek, 20 Ocak 1990 yılının Azerbaycan Türkleri'nin kutlu günü olduğunu söyleyerek, "Rusların korktuğu oldu ve Azerbaycan'ın bağımsızlık aşkı dev gibi bir ateş oldu ve tüm Sovyet cumhuriyetlerini sardı. Sonunda o koca İmparatorluk parçalandı ve çöktü" dedi.

Anadolu Aydınlar Ocağı'nın dün yaptığı olağan toplantısı içinde 20 Ocak, 20 Yanvar veya Kanlı Ocak olarak adlandırılan Azerbaycan Türkleri'nin Rus işgali ile yaşadığı o kara günler ve “Türkiye'de Eğitimin Önemi” toplantısı gerçekleştirildi. Eğitime yönelik açık oturum öncesi konuşan Başkan Prof. Dr. İbrahim Öztek, 20 Yanvar veya Kara 20 Ocak ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öztek, “20 Yanvar, Azerbaycan Türk'ünün acı günüdür. 17 Ocak 1990 günü Azerbaycanlı kardeşlerimiz Sovyetler birliğinin 80 yıl süren zulmüne başkaldırmış ve bağımsızlık ateşini yakarak, Ebulfeyz Elçibey'in başkanlığını yaptığı Halk Cephesi öncülüğünde zalimlere karşı savaşını sürdürmüştür. O gün Azatlık meydanını özgürlüğüne susamış bir milyon Azerbaycanlı kardeşimiz doldurmuş ve Azatlık haykırışları tüm Sovyet cumhuriyetleri içinde yankılanmıştır. Amaç Sovyet zulmüne son vermek, bağımsızlığına kavuşmak ve Sovyetlerin Ermenistan'a verdiği Azerbaycan topraklarını geri almaktı. Bu kutlu gün isyan sayıldı ve Ruslar 66 bin kişilik bir kuvvetle Azerbaycan'ı işgal etti. Şehitler, yaralananlar, tutuklananlar Azerbaycan Türk'ünü yıldıramadı. Şehitlerini karanfillere sararak bağırlarına bastı. Al bayrağı Bakü'nün tepesine çekti. Bayrak bir defa kalkmıştı ve artık onu hiçbir güç indiremeyecekti. O gün Sovyet Başbakan birinci yardımcısı Haydar Aliyev de harekete ve Halk Cephesine çok büyük destek veriyor ve Sovyetler'in bu haksız hareketini büyük bir cesaretle lanetliyordu” açıklamasın bulundu.

"Şimdi bu cumhuriyetler Azerbaycan için şükran günü düzenlemelidir"

İbrahim Öztek, 30 yıl önce yaşanan o günün Azerbaycan Türk'ünün acımasız Sovyet rejimine karşı şahlanışı oduğunu vurgulayarak, "O günün şehitlerine ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rusların korktuğu oldu ve Azerbaycan'ın bağımsızlık aşkı dev gibi bir ateş oldu ve tüm Sovyet cumhuriyetlerini sardı. Sonunda o koca İmparatorluk parçalandı ve çöktü. Sovyet rejimi altında inleyen 15 cumhuriyet daha özgürlüğüne kavuştu. Şimdi bu cumhuriyetler Azerbaycan için şükran günü düzenlemelidir" diye konuştu.