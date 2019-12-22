?brahim ?ztek: "Ermeniler, Anadolu ve Azerbaycan'da 2 milyon T?rk'? katletti

Dr. ?brahim ?ztek, Ermenilerin bug?ne kadar Anadolu ve Azerbaycan'da 2 milyon T?rk'? katletti?ini s?yledi.

T?rk E?itim-Sen 6 nolu ?ube ba?kan? Sami ?elik ve Balkanlar E?itim Kurumlar? Y?netim Kurulu Ba?kan? Vedat Eryeti?'in ev sahipli?inde ?D?nden bug?ne T?rk'e Soyk?r?m, Ermeni ihanetleri, Hocal? Soyk?r?m?, Ege ve Akdeniz'de y?kselen tansiyon? konulu ?ok kapsaml? bir konferans d?zenlendi. ?niversite hocalar? da dahil y?zlerce e?itimcinin kat?ld??? konferansta Dr. ?brahim ?ztek, d?nyan?n g?ncelini olu?turan olaylar? ?zetleyerek, 300 slayt e?li?inde a??klamalarda bulundu. ?ztek, ?unlar? s?yledi:

"T?rkler D?nya kuruldu?undan g?n?m?ze, ?? k?tada b?y?k imparatorluklar kurdular. Son iki y?z y?lda ise gerilemeye ba?lad?k. 93 harbinden sonra Balkanlar'da ve Kafkaslar'da Osmanl? devletinin ald??? yenilgiler, t?m T?rk d?nyas?n? ?ok k?t? etkiledi. Balkanlar'da, Girit'te, K?r?m'da, Kafkaslar'da ve Orta Asya'ya uzanan co?rafyam?zda a??rl?kl? olarak Rus ve ?in'in katliamlar? ile 60 milyon soyda??m?z soyk?r?ma u?rat?ld?. Bu soyk?r?mlar 21. y?zy?la girerken K?br?s, Bulgaristan, Bosna, Irak ve Suriye'de de devam etti. ?in'de Do?u T?rkistan'daki soyk?r?m ise halen s?rmektedir. ?u kadar?n? s?yleyeyim ki, D?nyan?n g?zleri ?n?nde 30 milyon soyda??m?z?n insan olma haklar? ellerinden al?nm??t?r.

Osmanl? devrinde millet-i sad?ka denilen, dinlerinde, dillerinde, i? ve sosyal ya?amlar?nda, tamamen serbest b?rak?lan Ermenilere gelince; bunlar kendi devletlerini ve bin y?l birlikte ya?ad?klar? kom?ular?n? s?rtlar?ndan han?erlemi?lerdir. Rus ?ar? Petro ve ?ari?e Katerina'dan itibaren T?rk'e ihanet i?in haz?rlanm??lar, Anadolu ve ?ran'dan al?n?p Azerbaycan topra??na ve Karada?'a yerle?tirilmi?lerdir. 1905 y?l?ndan itibaren de Rus, ?ngiliz ve Frans?zlar'la birle?erek, Azerbaycan ve Anadolu'da ?ok b?y?k katliam ve soyk?r?mlar yapm??lard?r. 1917 y?l?nda 40 bin Azerbaycanl? soyda??m?z katledilmi?, 30 Mart 1918 g?n? yaln?z Bak?'de 17 bin soyda??m?z? ?ld?r?lm??t?r. Bunun ?zerine Ermeni ve Ruslara kar?? destanlar yazan Kafkas ?slam Ordusu harekat? d?zenlenmi?, ?stiklal Sava??m?z g?nlerinde de Kaz?m Karabekir Pa?a bu hainlere gereken dersi vermi?tir.

Kana doymayanlar, 25-26 ?ubat 1992 g?n? Hocal? soyk?r?m?n? ger?ekle?tirmi?tir. 1975 y?l?nda kurulan son Ermeni ?etesi ASALA ise o g?nlerde 40 diplomat?m?z? katletmi?, maalesef bu katillerden hi?biri ise ceza almam??t?r.

Ermeniler son y?llarda yapt?klar? T?rk d??manl???n? ileri derecede art?rm??lar, kendilerine T?rkler taraf?ndan yap?lm?? soyk?r?m yalanlar?n? da 40 kadar ?lke parlamentolar?na inand?rm??lard?r. Bunlara Rusya ve Amerika da dahildir. Hele hele ?ok i?ten kucaklad???m?z Venez?ella parlamentosu da bunlardan biridir. Bunca kollamam?za ra?men Filistin bile 2015 y?l?nda Ermeni soyk?r?m? pulu ??kartm??t?r. Her y?l oldu?u gibi bu y?l da Amerikan senatosu Ermeni soyk?r?m? tasar?s?n? kabul etti. ?imdi i?, ABD ba?kan? Donald Trump'un imzas?na kald?. Trump bunu imzalamayacak. Tabi kar??l???nda T?rkiye'den neler isteyece?ini Allah bilir" dedi.

"Gerekli m?cadeleyi yapm?yoruz"

Dr. ?brahim ?ztek, Ermeni yalanlar?na kar?? gerekli m?cadeleyi yapmad?klar?n? vurgulayarak, "Ermeniler D?nyan?n her taraf?nda 150 ye yak?n soyk?r?m an?tlar? diktiler. Son derece sistemli ?al???yorlar. Ama?lar? T?rkiye'den tazminat ve toprak kopartmak, halbuki T?rkiye'de ?al??an ve T?rk ?ocuklar?na dad?l?k yapan Ermeni han?mlar, her y?l ?lkelerine 2-3 milyar dolar para g?t?r?yor ve ekonomilerini ayakta tutuyorlar" dedi.

?ztek, T?rkiye'nin elinde bir?ok kan?t oldu?unu belirterek, bunlar?n b?t?n d?nyaya anlat?lmas? gerekti?ini de s?zlerine ekleyerek ?u maddeleri s?ralad?:

1.1923 y?l?nda B?kre?'te yap?lan Ermeni kongresinde Ermenistan'?n ilk ba?bakan? Yohannes Ka?aznuni su?un kendilerinde oldu?unu itiraf etti.

2. Birinci Cihan Sava?? g?nlerinde Osmanl? Devleti'nin Genelkurmay Ba?kanl???n? yapan General Paul Bronsart von Schellendorf 1915'te do?u cephesinde g?zlemlerini kaleme alm?? ve T?rklerin masumiyetini ortaya koymu?tur.

3. Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak i?in g?revli olarak ABD taraf?ndan b?lgeye g?nderilmi? olan Orgeneral James Guthrie Harbord'un raporu T?rklerin kesinlikle b?yle bir d???ncede olmad?klar?n? g?stermi?tir.

4. Amerikal? tarih?i Dr. Stanfort Shaw, Guenter Lewy, Michael Gunter, Edward Erickson, Steve Cohen ve Justin McCarthy gibi ABD'li senat?r ve bilim adamlar? ad?m?za b?y?k m?cadele vermi?tir.

5. ABD ba?kanlar?ndan Reagan'?n dan??man? hukuk?u Bruce Fein 1998 y?l?nda Amerikan ar?ivlerini ara?t?rd???mda; ?Ermenilerin 2 milyon M?sl?man T?rk'? ?ld?rd?klerini g?rd?m? ?eklinde beyanat vermi?tir.

6. T?rkkaya Ata?v, Turan Yazgan, ??kr? Server Aya, Yusuf Hala?o?lu gibi T?rk bilim adamlar? ve daha nicelerinin bu konuda yapm?? olduklar? ara?t?rmalar? mevcuttur.

7. Frans?z Pierre Lyautey'in ?Orta Do?u Dram? ve Fransa'n?n rol?? isimli 1924 bas?ml? kitab?nda Frans?zlar'la bir olup Anadolu'da T?rk-K?rt katliam? yapan Ermeniler'in ihanetini anlatmaktad?r.

8. Frans?z yazar Yves Benard kitab?nda, Ermeni soyk?r?m? yoktur diye yaz?yor.

9. Rus Yarbay Tver Dohlebov'un kaleme ald??? ?G?rd?klerim Ya?ad?klar?m isimli kitab? Genelkurmay yay?m?d?r.

1948 BM kararlar?; b?yle bir soyk?r?m?n olmad???na i?aret etmektedir. 1. D?nya Sava?? sonras? soyk?r?m iddialar? ?zerine Malta'ya g?t?r?l?p yarg?lanan t?m b?rokrat ve subaylar, burada yap?lan mahkemede beraat etmi?lerdir.

Bunlar gibi daha nice ara?t?rma ve kitaplar vard?r ki, bu belgelerin i?eri?ini hem bizim vatanda?lar?m?z, hem de T?rk dost ve d??manlar?n?n bilmesi gerekir.

"B?lge y?z y?l daha petrol?n bedelini kanla ?deyecektir"

Dr. ?brahim ?ztek, Do?u Akdeniz'de ya?ananlar? da yorumlayarak, "Do?u Akdeniz'de bulunan yeni petrol-gaz havzalar?n?n d?nyan?n en b?y?k rezervlerine sahip olundu?u belirlenmi?tir. Yunanistan ve K?br?s Rum y?netimi arkalar?na ald?klar? AB ve ABD g??leri ile m?nhas?r b?lge denilen denizlerdeki ekonomik ??kar b?lgelerine de adeta el koymaya kalk??m??lardad?r. Rumlar K?br?s'?n g?neyinde petrol-gaz havzalar?nda arama izni verdi?i ?lkelerle de T?rkiye'yi kar?? kar??ya getirmi?tir. B?lge emperyal g??lerin g?? g?sterisine d?n??m?? ve Do?u Akdeniz'de 12 ?lkeye ait 60 sava? gemisi birbirine g?zda?? verme pe?indedir. Bug?n i?in d?nyam?zdaki ge?erli enerji maddesinin %70 i bizim b?lgemizde olup, 70 y?l daha d?nya bu maddeyi kullanacakt?r. Onun i?in bir damla petrol, bir damla kandan k?ymetli olmu?tur. B?lge y?z y?l daha petrol?n bedelini kanla ?deyecektir" a??klamas?nda bulundu.