İbrahim Öztek'ten, Bakan Osman Aşkın Bak'a açık mektup

Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a açık bir mektup yazdı. Öztek, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tüm dünya devletlerine açılması ve Dünya Yağlı Güreş Federasyonu'nun kurulması gerektiğini dile getirdi.

Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'yle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a mektup yazdı. Çeşitli federasyonlarda yıllarca başkanlık görevlerini yürüten ve Türkiye'de 9. danı elde eden ilk ve tek kişi olan Öztek, Kırkpınar gibi köklü organizasyonun dünyaya açılması gerektiğine vurgu yaptı.

Başkan Öztek, mektubunda şu cümlelere yer verdi:

"Dünyanın en köklü spor organizasyonu olan Kırkpınar güreşlerinin bu yıl 662.'si yapılacak. Bu büyük organizasyon tüm dünya devletlerine açılmalı ve 'Dünya Yağlı Güreş Federasyonu' kurulmalıdır. Bu gerçekleştiği takdirde; Türkiye'ye bağlı birçok ulusal federasyon kurulacak. Uluslararası kurs ve seminerler Türkiye tarafından düzenlenecek. Bu kurs ve seminerlerde Türk antrenörler eğitimci olacak. Dünyaya yağlı güreş antrenörü ihraç edilecek.

Kurulan milli federasyonlar Türkiye'ye aidat ödeyecekler. Kıspet pazarlanacak. Sadece Kırkpınar/Edirne değil, Türkiye'nin her bölgesinde yapılan yağlı güreşlere binlerce turist akın edecek ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanacak. Şayet, Yunanistan, 'ben Dünya Yağlı Güreş Federasyonu kurdum. Bunu da tescil ettirdim' derse, biz ne yapacağız? Bu şaka değil. Türkler dünyaya güreşi öğretmelerine karşın Türkiye hiçbir zaman Dünya Güreş Federasyonu'nun ev sahibi olamadı. Buna muhakkak itiraz edenler olacaktır. Fakat judo, karate Japonların. Tekvando korelilerin geleneksel sporları değil miydi? Şimdi hepsi dünyaya yayıldı ve olimpik sporlar oldu. Dünya Yağlı Güreşi Federasyonu'nu kuran yönetici, dünya spor tarihine geçecektir."