İbrahim Öztek'ten Mustafa Karagöl'e plaket

Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı Profesör Doktor İbrahim Öztek, Kafkas İslam Ordusu Harekatı'nın 100. yılı sebebiyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Müdürü Mustafa Karagöl'e plaket verdi.

Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Uluslararası Barış ve Kalkınma Derneği Başkanı Sabir Şahtaxtı ile birlikte İhlas Haber Ajansı'na ziyarette bulundu. Kafkas İslam Ordusu Harekatı'nın 100. yılı münasebetiyle İHA Spor Müdürü Mustafa Karagöl ile bir araya gelen Öztek ve Şahtaxtı, harekat ile ilgili bir süre sohbet ettikten sonra Karagöl'e plaket takdim etti.