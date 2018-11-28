İbrahim Sancak Camii Mimarsinan'da Cuma günü açılıyor

Büyükçekmece Belediyesi ile hayırsever Sancak Ailesi işbirliğiyle yaptırılan ve bir süre önce ibadete açılan Mimarsinan İbrahim Sancak Camii ve Taziye Evi'nin resmi açılışı 30 Kasım Cuma günü gerçekleşecek.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İbrahim Sancak Camii'inden sonra ilçede ikinci bir caminin yapımına katkı sunan Sancak Ailesine teşekkür etti.

İlçenin en büyük camilerinden biri oldu

İbrahim Sancak Camii ve Taziye Evi toplamda 2 bin 200 metrekarelik geniş bir alan üzerine kurulu ve 900 metrekare genişliğe sahip. Görkemli yapının içerisinde bin 500 kişi aynı anda ibadet edebiliyor. Ayrıca tüm ihtiyaçların düşünüldüğü cami içerisinde vatandaşlara hizmet verecek abdesthane ve kütüphane de bulunuyor. İçerisinde modern ve kapsamlı bir taziye evinin de hizmet verdiği cami Büyükçekmece'nin en büyük camilerinden biri.

Tüm Büyükçekmece Ailesi davetli

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Mimarsinan İbrahim Sancak Camii'nin açılışını Sancak Ailesi ile birlikte yürüttük. Kendilerine ne kadar teşekkür etsem az. Büyükçekmece'ye iki tane muhteşem ibadethane kazandırdılar. Belediye olarak destek olduk ve el birliğiyle Mimarsinan bölgesine mimarisi muazzam bir ibadethane daha kazandırdık. Tüm büyük Büyükçekmece ailemi Cuma günü camii açılışına bekliyorum” şeklinde konuştu.