İbrahim Tatlıses annesini son yolculuğuna uğurladı

İbrahim Tatlıses, hayatını kaybeden annesi Leyla Tatlı'yı son yolculuğuna uğurladı. Zincirlikuyu Camii'ndeki cenazeye birçok ünlü isim katılırken ayakta durmakta güçlük çeken Tatlıses annesinin cenaze namazı kılındığı sırada minibüste bekletildi. Cenazeye katılan eski eşi Ayşegül Yıldız da Tatlıses'i zor gününde yalnız bırakmadı.

Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı,son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen Leyla Tatlı'nın cenazesine Orhan Gencebay, Yılmaz Morgül, Nur Yerlitaş ve Hakan Altun gibi birçok isim katıldı. Annesinin cenazesinde ayakta durmakta zorlanan İbrahim Tatlıses ise cenaze namazı sırasında özel minibüsünün içerisinde bekletildi. Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız da cenazeye katılarak Tatlıses'e destek oldu.