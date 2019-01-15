İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İbrahim Tatlıses'in acı günü

İbrahim Tatlıses,’in annesi Leyla Tatlı, hayatını kaybetti.

İbrahim Tatlıses,'in annesi Leyla Tatlı, hayatını kaybetti. Tatlıses, annesinin vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurdu.


Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı bugün hayatını kaybetti. Annesinin vefat haberini sosyal medaya hesabından duyuran İbrahim Tatlıses, “Baştacım kıymetlim anam, Leyla Sultan'ım Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Acımız çok büyüktür. Cenazesi 16 Ocak Çarşamba günü ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyu Camii'nde Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir” paylaşımını yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.