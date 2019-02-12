İbrahim Ulusoy, Rizeliler Derneği ve Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti

Avcılar'da herkesi kapsayan, adalet ve fayda odaklı bir hizmet anlayışı sözü veren AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, seçim ziyaretlerini sürdürüyor. Rizeliler Derneği üyeleri ile kahvaltıda buluşan İbrahim Ulusoy, üyelerin sorunlarını dinledi. Gerçekleştirmeyi hayal ettikleri projeleri hep birlikte yapacaklarını aktardı. Üyelerin “Avcılar'da neredeyse tüm kaldırımlar araçlar ile dolu, hatta engelli kardeşlerimizin yürüyemediği bir Avcılar ile karşı karşıyayız. Bunun ile ilgili görüşünüz ve çözümünüz var mı?” sorusunu yanıtlayan İbrahim Ulusoy, şunları söyledi: “Bu konu ile ilgili çok harika bir projemizi yakında hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Bir hafta ila 10 gün içerisinde işleve alacağız. Ayrıca öğrencilerimiz ile ilgili projelerimiz de mevcut. Staj, ev kirası gibi konularda öğrenci kardeşlerimizin yanlarında olacağız” dedi.

Rumeli ve Balkan kültürünü özenle yaşatacağız

Rizeliler Derneği'nden sonra Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret eden AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, dernek üyeleri ile sohbet etti. Dernek üyelerine projeleri hakkında bilgi verdi. Üyelerin taleplerini dinleyip notlar aldıktan sonra şunları söyledi: “Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde görev aldığım süre zarfında bu kültürü yakından tanıma şansım oldu. Tüm samimiyetim ile söylüyorum. Rumeli ve Balkan kültürünü burada çok daha fazla özenle yaşatacağız. Sağlık, spor ve kültür dahil tüm hizmetlerimizle fark oluşturacağız. Bunu hep birlikte başaracağız. Hizmet anlayışımızda ‘ben' yok, ‘biz' var” diye konuştu

İbrahim Ulusoy hakkında:

1978 yılında Trabzon'da dünyaya gelen İbrahim Ulusoy, ilk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 2000 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2006 yılında Ankara Onkoloji Hastanesi'nde Genel Cerrahi ihtisasını başarıyla tamamladı. Giresun Görele Devlet Hastanesinde 2007 tarihinde Genel Cerrahi uzmanı olarak başladığı görevine, 2009-2012 tarihleri arasında başhekim olarak devam etti. 2012-2014 yıllarında İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastane yöneticiliği yaptı. 2015-2017 yıllarında Bayrampaşa Devlet Hastanesi başhekimliği, ardından Aralık 2017'ye kadar TKHK İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı olarak görev yaptı. 2017'den bu yana da Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak görev yapan Ulusoy, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Avcılar ilçesinden Belediye Başkan adayı oldu. Evli olan İbrahim Ulusoy, iki çocuk babasıdır.