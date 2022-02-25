İbrahim Yılmaz: "Eğer 24-25 golü bulabilirsem şampiyonluk için de yeterli olacağını düşünüyorum"

İstanbulspor'un golcü futbolcusu İbrahim Yılmaz, Spor Toto 1. Lig'deki gol krallığı yarışıyla ilgili olarak, "İnşallah sezon bittiğinde hem İstanbulspor'u hak ettiği Süper Lig'e çıkarıp, hem de gol krallığı ile taçlandırırsam benim için çok iyi olur. Eğer 24-25 golü bulabilirsem şampiyonluk için de yeterli olacağını düşünüyorum. Böyle bir hedefim var. İnşallah bunu sezon sonunda gerçekleştiririm" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un golcü futbolcusu İbrahim Yılmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, hedefler ve gol krallığı yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 1. Lig'in 27. haftasında oynayacakları Kocaelispor karşılaşmasını değerlendiren Yılmaz, "İkinci yarı iyi bir gidişatımız var. Üst sıralara tırmanmamız için bu maç çok önemli. Balıkesir maçından geldik. Şimdi de evimiz galip gelmemiz gerekiyor. İyi çalışıyoruz. Maça az kaldı. İnşallah bu maçı da kazanıp, ilk iki sıraya daha fazla yaklaşma istiyoruz" diye konuştu.

"Eğer 24-25 golü bulabilirsem şampiyonluk için de yeterli olacağını düşünüyorum"

Spor Toto 1. Lig'de 14 golle gol krallığında zirvede olmasının hatırlatılması üzerine 28 yaşındaki futbolcu, "Bireysel olarak sene en iyi ikinci sezonumu geçiriyorum ama ben buna fazla takılmıyorum. Benim işim zaten gol atmak. Saha çıkıp elimden geleni yapıp, bir de gol attığımda benim için ekstra oluyor. Gol krallığı yarışındaki rakiplerim de çok tecrübeli isimler. Onlarla yarışmaktan keyif alıyorum. İnşallah sezon bittiğinde hem İstanbulspor'u hak ettiği Süper Lig'e çıkarıp, hem de gol krallığı ile taçlandırırsam benim için çok iyi olur. Eğer 24-25 golü bulabilirsem şampiyonluk için de yeterli olacağını düşünüyorum. Böyle bir hedefim var. İnşallah bunu sezon sonunda gerçekleştiririm" şeklinde konuştu.

Başarılı golcü, mağlubiyeti ve kötü oyunu istemediği için sahada agresif olduğunu ve oyun karakterini sahaya yansıtmaya çalıştığını söyledi.

"İnşallah bu sene geçen sene oynadığımız play-offu oynamadan ilk ikiden çıkarız"

Geçen sene play-offlarda oynamalarının kendileri için tecrübe olduğunu ifade eden İbrahim Yılmaz, "Geçen sene bizim için bir tecrübe oldu. Ben geldiğimden sonra ilk defa play-off yaşadık. Bu sene yine oralardayız. Demekki başarılı bir takımız. Bunun devamını getirmemiz lazım. Bu sene çok zor takımlar var ama biz de ligin en takımlarından biriyiz, genç takımız. İnşallah bu sene geçen sene oynadığımız play-offu oynamadan ilk ikiden çıkarız" diyerek sözlerini tamamladı.