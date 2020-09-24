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Ibrahimovic, korona virüse yakalandı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan’ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic’in korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.


Milan'ın golcü futbolcusu Ibrahimovic, korona virüse yakalandı. 24 yaşındaki oyuncu Leo Duarte'nin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından İtalyan temsilcisindeki tüm futbolculara tekrar test yapıldı ve Zlatan Ibrahimovic'in de korona virüse yakalandığı ortaya çıktı.


Kulüpten yapılan açıklamada, diğer oyuncular ve teknik heyetin sonuçlarının ise negatif olduğu belirtildi.


Milan, ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakiplerinden biri.

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