İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İbrahimovic'te korkulan olmadı!

Dün takım idmanında sakatlanan İbrahimovic’in 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Dün takım idmanında sakatlanan İbrahimovic'in 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.


Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic'ten iyi haber geldi. Dün idmanda yaşadığı sakatlık sonra aşil tendomunun koptuğu ve futbol hayatının tehlikede olduğu iddia edilen İbrahimovic'in bugün yapılan testler sonucu durumunun o kadar da korkunç olmadığı açıklandı. Baldır kasında yaralanma tespit edilen İsveçli yıldızın tedavisine başlandığı ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.


38 yaşındaki futbolcu, 10 gün sonra bir teste daha gireceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.