İBTAV ile MEB arasında işbirliği protokolü

Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında işbirliği protokolü, İBTAV Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya ve MEB Bakan Yardımcısı aynı zamanda İBTAV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nazif Yılmaz tarafından imzalandı.

İmzalanan protokole göre, İBTAV, Türkiye genelindeki liselere ziyaretlerde bulunarak Dr. Fuat Sezgin ve İslam bilim tarihi konulu seminerler gerçekleştirecek. Bu seminerler ve yapılacak diğer faaliyetlerle Dr. Fuat Sezgin'in bilimsel mirasının gençlere ulaştırılması sağlanacak. İBTAV Başkanı Mecit Çetinkaya, protokol ile lisedeki öğrencilerin Dr. Fuat Sezgin Hocamızı ve değerli bilim insanlarımızı daha yakından tanıyacağını ifade ederek, vakfa bu imkanı tanıyan MEB yetkililerine Dr. Nazif Yılmaz nezdinde teşekkürlerini iletti. MEB Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz ise İBTAV ile yaptıkları protokolün lise öğrencileri açısından çok kıymetli olduğunu, bilim tarihimizi öğrenen gençlerimizin oradan aldıkları ilhamla geleceği daha güzel bir şekilde inşa edeceklerini belirtti. Dr. Yılmaz, bu işbirliğini katkı sunan İBTAV Başkanı ve yönetimine teşekkür ederken, "MEB olarak bilim mirasımıza katkı sunan projelere her zaman destek vereceğiz" dedi.