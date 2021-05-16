İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İç hat uçuşlarında izin belgesi ibrazında değişiklik

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Pegasus Hava Yolları, “Uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibrazı ile seyahatlerini gerçekleştirebilirler” paylaşımında bulundu.


İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme adımları açıklandı. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Kararın ardından konuya ilişkin Pegasus Hava Yolları da sosyal medya hesabından yolculara yönelik bilgilendirme mesajı paylaştı.



Pegasus'tan konuya ilişkin bilgilendirme mesajı


Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, “17 Mayıs'tan 1 Haziran 2021'e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibrazı ile seyahatlerini gerçekleştirebilirler” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.