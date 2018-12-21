İç mekanların yeni trend rengi, 'Yaşayan Mercan'

Mobilyada 2019'un trend rengi Yaşayan Mercan (Living Coral) kış sezonunda vitrinlerde yerini almaya hazırlanıyor.

Modoko Life Exclusive Dergi Editörü Duygu Yılmaz Tülbentçi, Yaşayan Mercan renginin uyumlu olduğu başlıkları yeni yıla özel dekorasyon tutkunları ile paylaştı.

Yaşayan Mercan renginin, 2019'da daha da parlak bir şekilde kendini ifade etmeye hazırlandığını ifade eden Duygu Yılmaz Tülbentçi, “Pantone'nin en son renk olarak taçlandırdığı Living Coral, iç tasarım dünyasında harekete geçiyor. Tabiat anadan evlerinize küçük bir mesaj verircesine, neşeli ama bir o kadar melankolik ruhu sayesinde mekânlarınıza çok yönlü bir kişilik katacağa benziyor” dedi.

Tülbentçi, bu canlı rengi iç mekânlara nasıl yansıtacağının 3 farklı yolunu dekorasyon tutkunları için inceledi. Tülbentçi, şu paylaşımlarda bulundu:

“Yaşayan Mercan, pozitifliği ve sıcaklığı yayması ile ünlü bir renk. Bu da onu küçük dozlarda bile uygulansa evinizin yıldızı yapmaya hazırlıyor. Living Coral, bir alana kolayca grafik ve pop bir unsur katabilir. Mekânlarınızda küçük öğelerle bütünleştirmek, hem ortamı aydınlatacak, hem de taze, şık bir rahatlık hissi verecektir.

Özellikle oturma odalarınızdaki L koltuklarınızda bu renkte minderler veya kilimler kullanarak eşyalarınızı yumuşatabilirsiniz. Yemek odanız da bu şeftali tonun nimetlerinden faydalanabilir. Yemek masasının üstünde rengin tamamını yansıtan seramik tabaklar ya da bardak altlıkları, masa düzenlemenizi destekleyecek, akşam yemeği partileri için sizi hemen havaya sokacaktır. Living Coral'ın neşeli havası, ev çevresinde daha geniş bir ölçekte de uygulanabilir. Örneğin bu ılık tonun besleyici nitelikleri mobilyalara çok iyi gelebilir ve evinize cesur bir görünüm kazandırır. Renk engelleme, Living Coral'ı evinizle tanıştırmanın başka bir şık yoludur. Çoğu zaman bir ilkbahar / yaz trendi gibi görünse de, bu sıcak gölgeyi diğer renkler ile eşleştirmek, kış mavilerinin üstesinden gelmek için harika bir yoldur. Gri veya saks rengi koltuk takımları içinde bu allık tonları görmek, evinize ve misafirlerinize iyi gelebilir.”