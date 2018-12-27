ICBC Turkey'de üst düzey atamalar

ICBC Turkey'de üç üst düzey yöneticinin ataması gerçekleşti.

Dünyanın en büyük ticari bankalarından ICBC'nin Türkiye iştiraki ICBC Turkey'de üç üst düzey yöneticinin ataması gerçekleşti. Yapılan atamalar; görevlerini sürdüren yöneticilerin görev sürelerinin dolması ve ICBC içerisinde farklı bir göreve getirilmeleri nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

Genel Müdürlük görevine atanan ve 1990 yılından beri ICBC'nin farklı departmanlarında üst düzey yönetici olarak görev yapan Shaoxiong Xie, Xiangyang Gao'nun yönetim kurulu başkani olarak atanması nedeniyle boşalan genel müdürlük görevine getirilen isim oldu. ICBC Turkey yönetim kurulu üyesi ve kredi komitesi başkan yardimcisi olarak da görevini sürdüren Shaoxiong Xie, ICBC Turkey genel müdürlük görevine getirilmeden önce ICBC Hunan şubesinde üst düzey yönetici olarak görev yapmaktaydı.

1998 yılından itibaren ICBC'de görev yapmakta olan ICBC Turkey genel müdür vekili, hukuk ve operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak daha önce atanmış olduğu görevlerine devam eden Jinhong Li, mali işler, hukuk ve operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atandı.

Kurumsal ve ticari bankacılıktan ve cross border finans grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yubao Chen, 1998 yılından beri ICBC bünyesindeki çeşitli departmanlarda yönetici olarak görev yapmakta. 2016 yılından itibaren genel müdür vekilliği görevini de yürüten Yubao Chen ayrıca, ICBC Turkey kuruluşu olan ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi.