ICCI Enerji Ödülleri sahiplerini buldu

ICCI 2019'un ilk günü olan 28 Mayıs akşamı, 8'inci ICCI Enerji Ödülleri törenine ev sahipliği yaptı. Gerçekleştirilen törende toplam 22 firma ve kuruluş ödüllerini aldı.

25'inci yılında 'enerjide değişim ve dönüşüm' temasıyla gerçekleştirilen ICCI 2019'un ilk günü olan 28 Mayıs akşamı, 8'inci ICCI Enerji Ödülleri törenine de ev sahipliği yaptı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan teknoloji ve dijitalleşme odaklı değişim ve dönüşüme en iyi ayak uyduran sektör firmaları, farklı projeleriyle ödüle layık görüldü. İftar şeklindeki gala yemeğiyle birlikte gerçekleştirilen törende toplam 22 firma ve kuruluş ödüllerini aldı. Törene kamu, özel sektör, akademi ve sektör iş örgütlerinden üst düzey profesyoneller katıldı.

Türkiye'nin enerjisini üretenler ödülle enerji depoladı

Türkiye'de ve dünyada en önemli gündem maddelerinden biri haline dönüşen dönüşüm, dijitalleşme ve değişime uyum sağlamada öncü olan sektörün güçlü firmaları, yenilenebilir enerji santralleri, termik santraller ve ana ekipman tedarikçisi kategorilerinde ödüllendirildiler. Bu kategoriler dışında bir Türk Telekom olmak üzere 8 ayrı jüri özel ödülü de verildi.

Yenilenebilir enerji santralleri kategorisinde ödül alanlar şöyle sıralandı:

Rüzgar

Oscar: Muğla, Fatma RES projesiyle Gürmat A.Ş. adına Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. Y.K. Üyesi Cem Özkök

Ana Ekipman: Muğla, Fatma RES projesiyle Siemens Gamesa A.Ş. adına Siemens Gamesa Türkiye CEO'su Ebru Çiçekliyurt

Hidroelektrik

Oscar: Rize Kalkandere, Kargı Barajı ve HES projesiyle Limak Holding adına Limak Holding Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir

Ana Ekipman: Rize Kalkandere, Kargı Barajı ve HES projesiyle Andritz Hydro adına Andritz Hydro Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Turgay Akgün

Jeotermal

Oscar: Manisa Alaşehir, Alaşehir 1 JES ile Zorlu Enerji adına Zorlu Enerji Genel Müdürü Ali Kindap

Ana Ekipman: Manisa Alaşehir, Alaşehir 1 JES ile Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation adına Toshiba Infrastructue & Electronics Türkiye Genel Müdürü Atsushi Mikuni

Biyokütle ve atık

Oscar: Çorum Mecitözü Biyokütle Santrali projesiyle Oltan Köleoğlu Enerji adına Biyokütle Yatırım Koordinatörü Anıl Badem

Ana Ekipman: Çorum Mecitözü Biyokütle Santrali projesiyle Mimsan Endüstri Kazanları A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan

Jüri Özel Ödülü: Afyon 1 Biyogaz Enerji Santrali projesiyle MCE Alternatif Enerji A.Ş. adına Genel Müdür Cevat Evliyaoğlu

Güneş

Oscar: Mersin Tarsus Fabrikası GES projesiyle Trakya Cam Sanayi A.Ş. adına Düzcam Temel Camlar Üretim Başkan Yardımcısı Gökhan Atikkan

Ana Ekipman: Mersin Tarsus Fabrikası GES projesiyle Schmid Pekintaş adına Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özhan Olcay

Jüri Özel Ödülü: Şanlıurfa Harran GES projesiyle Harran Üniversitesi GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi adına Merkez Müdürü Prof. Dr. Mehmet Azmi Aktacir

Termik enerji santralleri kategorisinde ödül alanlar:

Doğalgaz

Oscar: TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. adına Rafineri Müdürü Sinan Girgin

Kömür

Oscar: Adana Tufanbeyli Termik Santrali projesiyle Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. adına İşletme Müdürü Nurullah Aslan

Ana Ekipman: Adana Tufanbeyli Termik Santrali projesiyle Siemens Gaz ve Enerji adına Siemens Enerji Üretim Servisleri Satış Grubu Yöneticisi Ertuğrul Cambazoğlu

Atık ısı

Oscar: Kocaeli Hereke Atık Isı (WHR) Elektrik Santrali projesiyle Nuh Çimento A.Ş. adına Enerji Müdürü Erkan Özgen

Diğer jüri özel ödülleri:

Sistem Salonlarında Uygulanan FreeCooling Projesi ile Türk Telekom A.Ş. adına Türk Telekom CTO'su Yusuf Kıraç

10.000 Konuta Hizmet Veren İlk Bölgesel Isıtma Tesisi projesiyle Doğa Enerji adına Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yiğit Ural

Mersin Kojenerasyon Santrali projesiyle Hayat Kimya adına Enerji Üretim Müdürü Sabri Çakmak

Soma Kolin TES projesiyle Kolin İnşaat adına Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Koloğlu

Soma Kolin TES-EPC Contractor olarak Harbin Electric International adına Pazarlama Departmanı Genel Müdürü Gao FEİ

LÖSEV ve Çanakkale Şehitleri adına yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri nedeniyle Bordo Enerji A.Ş. adına Genel Müdür Alper Aydınalp