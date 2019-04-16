İçerenköy'de yol çöktü

İçerenköy'de bilinmeyen bir nedenden yolda çökme yaşandı. Polis ekipleri bölgeyi şerit çekerek kontrol altına aldı.

İçerenköy Mahallesi Kavaklar Sokak'ta yapılan asfalt çalışmasından kısa süre sonra yol üzerinde çökme meydana geldi. Yaklaşık 1 metre çapında ve 1.5 metre derinliğindeki çökmeyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı. Olayda herhangi bir kaza yaşanmadığı öğrenildi. Göçüğün kapatılması için bölgeye kamyon ile dolgu malzemesi getirilmesi bekleniyor.