İçindeki vatan sevgisini şarkılara döküyor

Vatan ve millet temalı yazdığı sözler ile bilinen şarkıcı Aktaş, yeni şarkısı 'Canım Türkiyem'in klibini yayınladı.

İçindeki vatan sevgisini kağıda dökerek şarkılarının sözlerini kendisi yazan şarkıcı İzzet Aktaş, yeni şarkısı 'Canım Türkiyem'in klibini yayınladı. Dün yayınlanan klipte Mehmetçiklerin insanları en çok duygulandıran görüntülerine yer veriliyor.

Şarkıcı İzzet Aktaş, İHA'ya yaptığı açıklamada; daha önceki çalışmalarından bahsederek, "19 yıldır profesyonel olarak halk müziği ve fantezi müzik dalında albümler yaptım. Son yıllarda Anadolu rock tarzında müzik yapıyorum. Özellikle 2007'de 4 şehit olan arkadaşlarım için yapmış olduğum bir şiirim vardı. Milyonların ağladığı bir şiirdi. 2015 yılında 'Biz Hepimiz Kardeşiz' diye bir şarkımız vardı. 15 Temmuz'dan sonra da Cumhurbaşkanımızın şiiriyle başlayan klibimiz yayınlandı. Son olarak 'Canım Türkiyem' isimli güzel bir eser yaptık" dedi.

"Aslında vatan denilince, bayrak denilince bizim için sözün bittiği yer"

Aktaş, şarkıyı yapma fikrinin nasıl ortaya çıktığını da şöyle anlattı: "Biz Hepimiz Kardeşiz klibini Çanakkale'de çektik. Oradaki şehitlik de atmosfer çok farklı. Oradaki şehitlerimizin kabirlerini gezerken ve çekimler yaparken şunu düşündüm: 'Öldüler ve bu vatanı vermediler'. Bununla ilgili bilinçaltımda duygusal anlar yaşadım, çekimlerde gözlerim dolmuştur. Ülkemizde birçok hain var. Son kıtasında şöyle diyor: "Hainler bir olmuş ittifak eder. Kardeşi, kardeşe vurdurtmak ister. Alevisi, Kürdü, Lazı, Çerkezi ölsek de vermeyiz seni Türkiyem, Canım Türkiyem". Nakaratında da; "El uzatanın elini, dil uzatanın dilini, göz koyanın gözünü oyarız Türkiyem" diyor. Zaten millet olarak bu ruhla yetişen bir milletiz. Bizim vatanımıza, bayrağımıza göz dikenin gözü kör olur, el uzatanın eli kırılır. Dil uzatanın dili kesilir. Bu sert bir söylem gibi gözüküyor ama aslında vatan denilince, bayrak denilince bizim için sözün bittiği yer.

600 sene tüm dünyaya medeniyet dağıtmış bir ecdadın torunlarıyız. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethettiğinde halka şöyle seslenmişti: ''Bundan sonra namusunuz ve her şeyiniz bizden sorumlu. İsteyen istediği şekilde ibadetini yapar'' demesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de, "Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum" demesi. Çanakkale'de çekimlerinde o ruh halinde bu sözler aklıma geldi. Sonra Allah, böyle güzel bir eseri yapmayı nasip etti. Böyle güzel eseri gençlerimize ve Türk halkına armağan etmiş olduk".

İzzet Aktaş sözlerini şöyle tamamladı: "Yıllardan beri aynı bayrağın altındayız. Birlik ve kardeşlik içerisinde yaşamak varken, birbirimizle savaşmanın, ayrışmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ülkemizde insanların birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamasını istiyorum ve temenni ediyorum".