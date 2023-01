İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “Ülkemizin bir yılbaşı gecesini daha huzur içinde geçirebilmesi için önlemler aldık”

00'den başlamak Pazartesi sabah saat 08.00'de sona ermek üzere bir dizi önlemler aldık” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde yeni yıl tedbirlerini de içeren bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında, İstanbul Vali Yardımcısı Faik Oktay Sözer, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Feyza Emin, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Müdürü Kadir Ali Sırmalı yer aldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy vatandaşların yeni yılını kutlayarak İstanbul ve Türkiye çapında alınan tedbirlerden bahsetti.

“Pazartesi sabah saat 08.00'de sona ermek üzere bir dizi önlemler aldık”

İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Ersoy, “Hepinizin çok yakından takip ettiği gibi ülkemizin bir yılbaşı gecesini daha huzur içinde geçirebilmesi için İçişleri Bakanlığı olarak Cuma günü sabah saat 08.00'den başlamak Pazartesi sabah saat 08.00'de sona ermek üzere bir dizi önlemler aldık. Bu önlemleri bakanımızın imzasıyla tüm valiliklerimize tebliğ ettik. Hem ülke genelinde asayiş ve huzurun sağlanması hem muhtemel terör eylemlerinin önlenmesi, hem trafik güvenliğinin sağlanması, hem de düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere her türlü kaçak ve kaçakçılık unsurlarıyla mücadele edilmesini kapsayan geniş bir düzenleme yaptık” dedi.

“Türkiye'de 31 bin ekipte 198 bin kardeşimiz görevleri başında olacak”

Alınan tedbirlerden bahseden Ersoy, “Bütün güvenlik birimlerimiz bu süre içinde teyakkuzda ve görevleri başında oldu. Pazartesi sabah saat 08.00'de sona erecek uygulamalarımızda toplam 81 bin ekipte 490 bin emniyet, jandarma ve sahil güvenlik mensuplarımız görevleri başında olacak. Bu akşam da bütün Türkiye'de 31 bin ekipte 198 bin kardeşimiz görevleri başında olacak” dedi.

“İstanbul'da 49 bin 33 arkadaşımız görev başında”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise açıklamasında “Emniyetimiz 46 bin 509 personeliyle, jandarmamız 2 bin 314 personeliyle ve nihayetinde mavi vatanda güvenlik ve asayişi kahramanca yürüten sahil güvenliğimiz 210 personeliyle, ekip, araç, helikopterden teknelere, gemilere varıncaya kadar motorize ekiplere varıncaya kadar söylesek cümle yetmez. Toplamda 49 bin 33 arkadaşımız bugün 08.00'den yarın sabah 08.00'e kadar hepsi nefes almadan dört gözle şehrimizin huzur güvenlik ve esenliği için çalışıyor. Ben öncelikle şehrimizin cansiperane huzur ve güvenliği için çalışan ve görev başında olan, şehri için gayrette bulunan kardeşlerimizin aileleriyle birlikte yeni yıllarını tebrik ediyorum” dedi.

“112 çağrı merkezimiz her zaman olduğu gibi emrinizde”

112 çağrı merkezi hakkında bilgi veren Yerlikaya, “Burada bin 350 arkadaşımız 7/24 ışığı hiç sönmeden çalışıyor. Ortalama günde 50 bin çağrı geliyor. Bugün 112 çağrı merkezimiz her zaman olduğu gibi emrinizde. Bu gece yuvanızda bizi aramanızı gerektirecek bir ufak bir olumsuzluk olmasını temenni etmeyiz ama hayatın içinde eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız telefonun ucunda bu güzel modern atmosfer içerisinde çalışan heyecanlı, dinamik, genç, çalışkan arkadaşlarımızın her birinin sıcak ev sahipliği, sizi karşılayan ses tonunu her zaman olduğu gibi karşınızda bulacaksınız. Eğer gerçekten bir mesele varsa bizi aramaktan lütfen çekinmeyin” dedi.

“İstanbul kadar muhteşem bir yıl olsun”

Vatandaşların yeni yılını kutlayan Vali Yerlikaya, “2023 yılı Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının olduğu bir yıl. Bizim için çok daha özel ve anlamlı. Böyle özel bir yıl ve yeni yüzyılı biz ülkemiz için, milletimiz için, İstanbul'umuz için barış huzur ve mutluluk getirmesini yürekten temenni ediyoruz. 2023 yılı İstanbul kadar güzel, İstanbul kadar görkemli, İstanbul kadar muhteşem bir yıl olsun” dedi.