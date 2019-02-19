İçişleri Bakanı Ahmet Soylu, Azeri mevki'idaşıyla görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azeri mevki'idaşı Ramil Usubov ile bir araya geldi.

Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov'la bir araya geldi. Şişli'de bulunan bir otelde gerçekleşen süre 25 dakika sürdü.

İkili görüşme sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azeri mevki'idaşına Türkiye'nin her zaman yanında yer aldığı için teşekkür etti.

İki ülkenin başta terörle mücadele olmak üzere birçok alanda birlikte çalıştığını vurgulayan Soylu, "Önümüzdeki dönemde de tecrübe paylaşımlarının artırılmasını ve daha kapsamlı bir şekilde devam etmesini arzuluyoruz. Bölgede faaliyet gösteren terör örgütlerinin ilk hedefi Türkiye'dir. PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ gibi tüm terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. Türkiye'nin başarıyla tamamladığı Fırat Kalkanı operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı terör örgütleriyle yürüttüğümüz mücadelenin kararlılığını ortaya koymaktadır. Terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi uluslararası destekten yoksun bırakıldığı zaman mümkün olabilecektir. Bu örgütlerin Azerbaycan'daki eylem ve etkinliklere karşı kararlı bir tavır gösterdiğinizi biliyoruz ve bu durumdan memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile Azerbaycan arasında iş birliği ve bilgi paylaşımının önemli olduğunu vurgulayan Soylu, "15 Temmuz 2016 gecesi ülkemiz FETÖ tarafından bir darbe girişimine maruz kalmıştır. Başta Cumhurbaşkanının kararlı bir tutumu sonrasında milletimiz tek vücut bu darbe girişimini başarısızlığa uğratmıştır. Göç meselesi ülkeler arasında önemli bir iş birliği alanıdır. Bu kapsamda Azerbaycan'da gerçekleşen son ziyarette bakan yardımcılarımız bir araya gelerek önemli adımlar atmışlardır. Ülkelerimiz arasında mevcut iş birliğini korumak, daha da güçlendirmek için üzerimize düşen her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Konferansa katılımızın için teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.