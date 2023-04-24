İçişleri Bakanı Soylu, Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde ustalarla Togg'u inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Maslak'ta bulunan Atatürk Oto Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Bakan Soylu burada makam aracı olan Togg'u ustalarla birlikte inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim programları çerçevesinde İstanbul'da ziyaretlerini sürdürüyor. Bakan Soylu, Maslak'ta bulunan Atatürk Oto Sanayi'de esnafla bir araya geldi. Bakan Soylu burada makam aracı olan Togg'u ustalar ile birlikte inceledi. Lifte alınan Togg'u ustalar detaylıca inceledi. İncelemede bulunan ustalar, otomobilde bir sorunun olmadığını belirtti. Bakan Soylu ise sanayideki ustalar için Türkiye'nin en iyi ustaları olduğunu ve onlara güvendiğini söyledi.

“Buradaki ustalar Türkiye'nin en iyi ustalarıdır”

Makam aracı Togg'u ustalarla birlikte inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün Türkiye'nin en büyük oto sanayi sitesi olan Maslak Oto Sanayi Sitesi'ndeyiz. Buradaki ustalar da Türkiye'nin en iyi ustalarıdır. Bunun bilinci içerisindeyiz. Buradaki ustalarımız dediler ki ‘her yerin testinden geçti. Bir de bizim testimizden geçsin' doğal olarak bu ustalarımızın ellerinden geçiyor. Onlar sağına soluna baktılar aracın ama egzozumuz yok tabi” ifadelerini kullandı.

“Gerçekten çok güzel”

Togg'u inceleyen Oto Sanayi esnafı ise, “ Şimdi biz tabii daha önce böyle yakından hiç görmemiştik televizyondan gördük. Gerçekten altına da baktık ön takım olsun yürüyen aksamları olsun yüzde yüz yerli yani milletin dediği gibi montaj malı orada montaj yapıldı buraya geldi işte onun bunun ürününü kullanmış hiç öyle bir şey yok. Gerçekten yerli ürün bütün ön takım olsun fren sistemi olsun yerli gerçekten çok güzel. Disk fren sistemi var o da çok güzel bir şey fren sistemi çok önemli. Alt izolasyon on numara yani biz gördüğünüz gibi burada birçok araba yapıyoruz onlarla aynı seviyede hatta daha fazlası da var. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Togg'umuza İnşallah binmek bize de nasip olur” dedi.