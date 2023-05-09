İçişleri Bakanı Soylu: “Batı'yı ilk kez Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yakaladık”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Batı'yı ilk kez, bu ülkeye yüz yılda bir gelebilecek bir liderle, Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yakaladık. Batı'yı, bize yaptırmadıkları Taksim'deki camiyi yaparak yakaladık, ilk kez Ayasofya'mızla buluşarak yakaladık” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe Trabzonlular Sosyal ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek Trabzonlular ile bir araya geldi. Etkinliğe Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katıldı. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmasında “Batı'yı ilk kez, bu ülkeye yüz yılda bir gelebilecek bir liderle, Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yakaladık. Batı'yı bize yaptırmadıkları Taksim'deki camiyi yaparak yakaladık, ilk kez Ayasofya'mızla buluşarak yakaladık. Sadece PKK'yı yenerek değil, Amerika'yı da mağlup ederek Batı'nın ülkelerini de mağlup ederek yakaladık. İlk kez Batı'yı, elimizi onlara açıp ‘Bize İHA, SİHA verebilir misiniz, mühimmat verir misiniz?' diye değil, kendi evlatlarımızın yaptığı üzerine ay yıldızlı damgayı bastıkları, bizim mühendislerimizin, sizin evlatlarınızın yaptığı, Türkiye'de savunma sanayimizin yüzde 20'den yüzde 80'e çıktığı bir hal ile beraber yakaladık. İlk kez Batı'yı böyle yakaladık” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına değinen Soylu, “Hani bay bay Kemal Amerika'ya verecek ya, şu lafın yüzde birini biz söylesek, ‘Atatürk Havalimanı'nı şuraya vereceğiz' desek Türkiye'de kıyamet koparacaklar. Adam milletin gözüne baka baka diyor ki; ‘Biz burayı Amerika'ya vereceğiz' diyor. Daha öteye de gidiyor, ‘Ben Kuva-yi Milliye'nin kendisiyim' diyor. Hadi oradan. Kuva-yi Milliye'de Selahattin Demirtaş mı var, Apo mu var, PKK mı var, FETÖ mü var? Her şeyi istismar ede ede gidiyorsun yazıklar olsun. Şimdi diyor ki ‘Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de oradaki Mehmetçiğimizi geri çekeceğiz.' Tayyip Erdoğan gittikten sonra oraya kim girer? PYD ve PKK. Amerika zaten orada terör devletinin kurulmasını istiyor. Tam 100 yıl bu coğrafyayı karıştırmak istiyorlar. Bu coğrafyayı kan ve gözyaşı coğrafyası yapmak istiyorlar” dedi.