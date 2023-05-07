İçişleri Bakanı Soylu: “Bugün Türkiye siyasi hayatının en kalabalık mitingi gerçekleşti"

Böyle bir miting böyle bir duruş, böyle bir sahipleniş Türk siyasi hayatında yok. Türk siyasi hayatı böyle bir şey yaşamamıştır. Türkiye siyasi hayatının en kalabalık mitingi gerçekleşti bugün. Bunun önemi şurada. Bu büyük bir sahipleniş Tayyip Erdoğan'a Türkiye Yüzyılına” dedi.

Özel bir kanalın yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Soylu, “Bir kere mitingin çok üzerindeydi. İçerik olarak değerlendirmek gerek lazım. İstanbul mitinge aktı. Ve bu bir duruştu. Türkiye'nin bugün var olan bütün kazanımlarına sahip çıkma duruşuydu. Bu Türkiye'nin dünya 5'den büyüktür sözüne Recep Tayyip Erdoğan'ın sahip çıkma duruşuydu. Bu Menderes'e yapılanlara itirazdı. Özal'a yapılara itirazdı. Rahmetli Erbakan'a yapılanlara itirazdı, Türkeş'e yapılanlara itirazdı. Hatta Ecevit'e yapılanlara itirazdı. Bu ülkede Demirel'le yapılanlara itirazdı. Çünkü Amerika'nın ve Avrupa'nın sillesini yemeyen siyasetçimiz yoktur. Bu ülkeye kim hizmet etmek istemişse hepsini ezmiş geçmişlerdir. İtibarsızlaştırmaya çalışmışlardır. Bugün meydanda hepsinin hayallerini gerçekleştiren bir millet vardı. Bu ülkede isimsiz kahramanların hayallerini gerçekleştiren Tayyip Erdoğan'a bir millet vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız 45 dakika da konuşuyor ve ben metrodan gelen 100'lerde binlerce insan sıraya girmişler hani bir göç resmi vardır ya hala akın akın insanlara geliyor meydana. Konuşma bittiği anda dahi insanlar meydana geliyorlar." diye konuştu.

“Türkiye siyasi hayatının en kalabalık mitingi gerçekleşti bugün” diyen Soylu, “Yine başka bir tabloyu daha söyleyeyim. Normalde ilçelerden otobüsler kalkıyor, gelenler kadar otobüslere sığmayıp geri dönenler var. Yakın ilçeler yürüyerek gitmeyi tercih etmişler. Böyle bir miting böyle bir duruş, böyle bir sahipleniş Türk siyasi hayatında yok. Türk siyasi hayatı böyle bir şey yaşamamıştır daha. Türkiye siyasi hayatının en kalabalık mitingi gerçekleşti bugün. Bunun önemi şurada bu büyük bir sahipleniş Tayyip Erdoğan'a Türkiye Yüzyılına. Miting de büyük bir coşku vardı. İstanbullunun ortaya koyduğu sahipleniş büyük bir anlayıştı” ifadelerini kullandı.

“Bir gün önce Cumhuriyet Halk Partisi mitingi var 165 bin kişi”

CHP'nin mitinginde 165 bin kişi olduğunu ifade eden Bakan Soylu, “Bir gün önce Cumhuriyet Halk Partisi mitingi var 165 bin kişi. Toplamı o kadar yani. Türkiye'nin yarısından gelmişler. Otobüslerle gelmişler sönük heyecansız ancak bir takım televizyon kanalları tarafından şişirilmek için bahaneler bulunmaya çalışılan ona da güçleri yetmeyen bir tabloyu orada gördük” diye konuştu.