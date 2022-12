İçişleri Bakanı Soylu, Bulgar mevkidaşı Demerdzhiev ile bir araya geldi

Bakan Soylu, "Suçluların iadesi konusunda sayın bakanın gayretini ve bu konudaki çabasını biliyoruz. En son Levent Göktaş verildi, kendilerine teşekkür ediyoruz'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile Sarıyer Vilayetlerevi'nde bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasında Bulgaristan heyeti ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Soylu, "Yaklaşık 15 aydır Bakan Demerdzhiev ile birlikte bu 13'üncü görüşmemiz. Bir ortak mekanizma oluşturmuştuk ve bu mekanizma 6 Aralık'ta çalışmaya başladı. Sayın cumhurbaşkanlarımızın talimatları çerçevesinde son yapılan görüşmeden alınan kararla birlikte hem Kapıkule hem de Hamzabeyli sınır kapılarında gerek teknoloji dönüşümünün sağlanması, gerekse de kapasitenin artırılması hususunda çalışmaya başlıyor. Aynı zamanda iki ülke arasında uzun zamandır gündemde olan Kırklareli Beğendik ile Rezova arasında, Rezve Deresi'nin üzerinde yeni bir dostluk kapısı açılıyor, yeni bir köprü yapılıyor. Bunun altyapısını bugün değerlendirdik" dedi.

"En son Levent Göktaş verildi, kendilerine teşekkür ediyoruz"

İki ülke arasında uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyle ilgili hem bilgi alışverişi hem de ortak mücadele konusunda adım atıldığını söyleyen Soylu, "Yine özellikle göçmen kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve sınır güvenliği hususunda uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Bu göç akımının durdurulması ve engellenmesi için bu açıdan da bilgi alışverişinde bulunmayı ve aynı mücadelenin aksamadan devam edebilmesi konusunda ortak bir mutabakatımız oldu. Özellikle Bulgaristan sınır güzergahında optik kuleler yapmıştık ancak yeni bir fiziki sistem konusundaki çalışmayı da kendi tarafımızdan başlatıyoruz. Ayrıca suçluların iadesi konusunda sayın bakanın gayretini ve bu konudaki çabasını biliyoruz. En son Levent Göktaş verildi, kendilerine teşekkür ediyoruz. Yine terör örgütleri konusunda da ortak işbirliğimizin güçlü bir zeminde olduğunu teyit etmek isterim. Ayrıca yakın zamanda Bulgaristan sınırında üzücü bir olay yaşandı. Orada sınır polisi memuru hayatını kaybetti. Biz failleri hemen yakaladık. Birlikte ortak soruşturma yürütüyoruz, soruşturmayı da derinleştirdik. Tekrar Bulgar halkına, sayın bakana, ailesine ve oradaki güvenlik güçlerine başsağlığı dileklerimi de iletiyorum'' ifadelerini kullandı.

"Her türlü terör eylemiyle ilgili her konuda yoğun mücadele edeceğiz"

Bulgaristan İçişleri Bakanı Demerdzhiev ise, "Bizim görevimiz somut adımları atmaktı ve iki cumhurbaşkanının yaptığı anlaşmaya göre bize verilen görevleri uygulamaya başlamaktı. Çok büyük göçmen baskısıyla karşı karşıyayız ve bununla mücadelede bize çok destekleri oluyor. Her iki ülke topraklarında faaliyet gösteren terör organizasyonlarıyla yapacağımız mücadele konusunda somut adımları görüştük, bu konuda bilgi alışverişinde bulunduk. Türk tarafı bizim öldürülen sınır polisimizle ilgili araştırmaları yaptı ve bu konuda Türk tarafına müteşekkiriz. Türkiye'de meydana gelen terör eylemiyle ilgili üzüntümüzü yine belirtmek istiyorum. Sayın Bakan Soylu'yu temin ettim ki her türlü terör eylemiyle ilgili her konuda yoğun mücadele edeceğiz'' şeklinde konuştu.