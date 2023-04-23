İçişleri Bakanı Soylu çocuklarla boğaz turu yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sarıyer'de İlkokul öğrencileriyle bir araya geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilerle boğaz turu yapan Soylu, çocukların bayramını kutladı. Çocukların bayramını kutlayan Bakan Soylu, onlarla tek tek ilgilenerek sohbet etti. Tekne turunda çocuklara hediyeler dağıtıldı.

“Türkiye, tam bağımsızlık yolunda ilerliyor”

Burada konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine değinerek, "23 Nisan 1920 meclisimizin açılışı. Ülkemiz, milletimiz için çok zor dönemlerde, çok zor zamanlarda atılan çok güçlü bir adım. Cumhuriyetimize, demokrasimize, ülkemizin birliğine, inancımıza, geleneklerimize, göreneklerimize sahip çıkmak temel görevimiz. Ama bağımsızlığınız, özgürlüğünüz olmasa bu hiçbir şeye yaramaz. Yani istedikleri kadar yaşatırlar, istedikleri kadar sahip çıkartırlar. Bunun kıymetini biliyoruz ve bunun kıymetini yarına taşıyoruz. Çıkan gazımız Sakarya'da bunun için en önemli nişanelerinden bir tanesi. Bağımsızlığın olmasa bu gaz çıkmaz. Dün Gabar 1 petrol kuyusundan petrol çıktı. Bu bizim için büyük bir müjde, Uzun zamandır bekliyorduk, diğerlerinden çıkmıştır. Türkiye gravitesi çok yüksek bir petrolle karşılaşıyor. Bu bizim için bir bağımsızlık sembolü. İnsansız hava araçları, Anadolu gemisi, otomobilimiz, yapılan köprüler, havalimanlarımız bağımsızlık sembolü. Hem gelişme sembolü, hem bağımsızlık sembolü. Bizim gelecek nesillerimiz, kaptanlarımız bizim için birer bağımsız sembolü. Onlar bizden çok daha güçlü, çok daha büyük, çok daha kuvvetli bir Türkiye'yi kucaklayacaklar. Türkiye, tam bağımsızlık yolunda ilerliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tam bağımsızlık bayrağının bugünkü bayraktarıdır. Gelecek nesillere çok güçlü bir Türkiye bırakıyor. Biz nasıl 100 yıl önceye dua ediyorsak, inanıyorum ki 100 yıl sonra da bugünlere dua edecekler. Çünkü çok zor zamanları dirayetle ve istikametimizden vazgeçmeden devam ettirdik." ifadelerini kullandı.