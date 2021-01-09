İçişleri Bakanı Soylu, Esenyurt Güvenlik Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Esenyurt Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Esenyurt Güvenlik Toplantısı, Esenyurt Kaymakamlığında düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş ve diğer ilgililer katıldı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.