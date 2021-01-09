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İçişleri Bakanı Soylu Fatih Güvenlik Toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Fatih Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.


İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binasında düzenlenen toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Kaymakamı Kaan Peker ve ilgili yetkililer katıldı.


Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda ilçedeki kaçakçılık, uyuşturucu ve terörle mücadele ile göç, asayiş ve salgın konuları ele alındı.

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