İçişleri Bakanı Soylu, kimlik kartı ile ehliyetin birleştirilmesine ilişkin, “Bir araya getirdik. Burada benim de var. Burada onu söyleyeceğim. Bu ehliyeti ikisi bir arada. Nüfus İdaresine gidiyor, bunu yükletmek istiyoruz. Çip var, boş 5 hanesi var,

Burada benim de var. Burada onu söyleyeceğim. Bu ehliyeti ikisi bir arada. Nüfus İdaresine gidiyor, bunu yükletmek istiyoruz. Çip var, boş 5 hanesi var, bunu yükletiyor ücretsiz. Bir daha bunu kullanmıyor. Süresi bitene kadar kullanmıyor. Niçin uluslararası anlaşmalar, yurtdışına çıkarsa buna ihtiyacı var. Buna bir kolaylık daha sağladık. Yeni kimlik alacak, gidecekler bir kağıt imzalatacağız. Ehliyetimi yükletmesini istiyoruz Ankara'ya basıma gittikten itibaren en fazla 4 günde veriyoruz. Orada yükleniyor olacak ve adrese gidecek. Yeni kimlik alacaklar için nüfus idaresine gitmeyi ortadan kaldırdık. TÜBİTAK'la görüşüyorlar. E imza yüklenecek. SGK sağlık gibi yüklemek için görüşmeler yapıyoruz. Hastaneye gittik bunu verdik olup bitiyor. Ocak ayından sonraki ilk zaman dilimlerine yetiştirmeye çalışıyoruz. Notere nüfus cüzdanımızı veriyoruz, malımı buradan devret diyorlar çok sahtecilik işi çıkıyor. Şuna bir elektronik kimlik doğrulama sistemi var. Devlet bundan para kazanacak vatandaştan değil. Noterler bunu bekliyor.” dedi.