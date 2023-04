İçişleri Bakanı Soylu: "Roman Koordinasyon Merkezi kuruldu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen iftar programında Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Soylu, Roman vatandaşların sorunlarını çözmek için "Roman Koordinasyon Merkezi" kurulduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de İçişleri Bakanlığı'nın Romanlar için düzenlediği iftar programına katıldı. Çok sayıda Roman vatandaşın katıldığı iftar programında konuşan Soylu, “Cumhurbaşkanımızdan bir talimat aldık. Roman vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet yardım ve kamu hizmetlerine erişimlerini hızlandırmak için ve bunları kolaylaştırmak için, sosyoekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi için yapılacak faaliyetlerin koordine edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi kurulması talimatını aldık. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Ve bu talimatı derhal yerine getirdik. Yani Roman vatandaşlarımızın sorunlarını çözebilmek için İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde bir birim kurduk. Bir genel müdür yardımcımızı bu işte görevlendirdik. Genelgesini hazırladık, çalışma şeklini belirledik. Biraz önce İller İdaresi Genel Müdürümüz Allah razı olsun. Genel müdür yardımcımız buradaki detayları sizinle paylaştılar. Sadece bizim bakanlıkla mı sınırlı kaldık? Hayır. Tüm bakanlıklardan, bakan yardımcı düzeyinde katılım gösterebilecek ve İçişleri Bakanlığı, bakan yardımcısı başkanlığında yılda en az bir kez toplanacak olan Roman Koordinasyon İstişare Kurulunu da kurmuş olduk. Bu kurum en üst düzey kurul olarak görev yapacak. Bunun altında İller İdaresi Genel Müdürümüz başkanlığında üç ayda bir toplanacak olan ve yine her bakanlıktan genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katılacağı Roman Koordinasyon Merkezi Komisyonunu oluşturduk. Tayyip Erdoğan orada talimat verdi, bunu kuracaksın diye. Biz evet lafla peynir gemisi yürütmeyiz. Tayyip Erdoğan talimat verdi mi yerine gelir" dedi.

Soylu, "Roman Koordinasyon Merkezi, Cumhurbaşkanlığımızın talimatıyla kuruldu. Altını çizerek söylüyorum. Öyle çalışmalara imza atacak ki, dünyadan gelip örnek alacaklar. Bakın göreceksiniz neler olacak ve bu konuda neler yapacağız? Sağlığından eğitimine kadar her türlü meselede yanlarında olacağız. Ayrıca bir de Roman Koordinasyon Merkezi işlemlerini takip etmek üzere il, sosyal etüt ve proje müdürlüklerinde yeni Roman masası oluşturuyoruz. Peki bu koordinasyon kurulu, bu istişare kurulu ve komisyon nelerle ilgilenecek? Bir kere her türlü ayrımcılığa karşı, her türlü yanlış algıya karşı bu arkadaşlarımız Romanların yanında olacak. Hiçbir Roman kardeşimizin bu ülkenin hiçbir parçasında bir an için bile olsun kendisini yabancı veya oraya ait değilmiş gibi hissetmesine izin vermeyeceğiz. Ben ne kadar bu ülkenin evladıysam, her bir Roman kardeşimiz benden daha fazla bu ülkenin evladıdır" ifadelerini kullandı.