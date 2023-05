İçişleri Bakanı Soylu: "Şimdi karar merci millettir, oy verecek vatandaşlarımızdır başımızın üzerinde yerleri var"

Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, "Hepimiz her şeyi söyledik, her şeyi anlattık, milletimiz her şeyi gördü, milletimiz yaşadı. Şimdi karar merci millettir, oy verecek vatandaşlarımızdır. Başımız üzerinde yerleri var" dedi.

Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Bakırköy'de bir restoranda İstanbul Mardinliler Derneği üyeleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Programa Bakan Soylu'nun yanı sıra Mardinli AK Parti Milletvekili adayları, iş adamları ve dernek üyeleri katıldı.

Kahvaltının ardından konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pazar günü gerçekleşecek seçime değinerek, "Hepimiz her şeyi söyledik, her şeyi anlattık, milletimiz her şeyi gördü, milletimiz yaşadı. En nihayetinde olabilecekleri de olamayacakları da her taraf anlatmaya çalıştı. Şimdi karar merci millettir, oy verecek vatandaşlarımızdır. Başımız üzerinde yerleri var” şeklinde konuştu.

Türkiye'deki istikrarın sürmesiyle Doğu ve Güneydoğu'da huzur ve güvenliğin geldiğini anlatan Soylu, “Bugün Türkiye'de istikrar olduğu için güvenlik istikrarı, büyüme istikrarı, aynı zamanda siyasi istikrarı olduğu için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da üniversite okuyanların sayıları son altı yılda iki kat arttı. Doktor sayısı yüzde yetmiş arttı. Doğu ve Güneydoğu'ya doktor göndermiyorduk yani neden gitmek istemiyorlardı? Terörden dolayı. Şimdi size de bize de geliyorlar, polislerimiz diyor ki biz Mardin'de kalmak istiyoruz, Diyarbakır'da kalmak istiyorlar. Neden? Çünkü iş huzura döndü. Herkes oralarda yaşamak, oralarda kalmak istiyor. Şu anda bir anne kızıyla beraber gecenin saatinde Savur'da gezebiliyor mu? Ben ona bakarım. Huzur içinde gezebiliyor mu? Bir endişe duyabiliyor mu? Veya öğretime çocuğunu gönderirken yarın acaba bunu PKK dağa çıkaracak diye bir endişeye mi kapılacak? Ben ona bakarım” dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki huzurun tüm Türkiye'ye yayılacağını anlatan Bakan Soylu, terörle mücadele konusunda yumuşak davranılamayacağını anlatarak, şunları söyledi: “Terörle mücadele eden o kardeşlerimizi yalnız bırakmamak zorundayım. Hem milletimize elimizi vermek zorundayız, hem de huzuru, sükuneti ve kamu düzenini elde etmek zorundayız. Bunu yaparken de birinin birliğini yememek için de gelen her şeyi ortaya koyduk. Her şeyiyle yaptık. Ama teröre karşı, terör tehdidine karşı kimseden yumuşaklık, kimseden, yani yaptığımız eksikti, aksaktı diye bir şey söylememizi beklemesin. Bu da doğru değil zaten. Eğer ona söylersek onlar acımasızdır ve muhafazayı muhafaza etmek. Biz çocuklara bir meftunuz. Biz onların geleceğine meftunuz. Ve son cümlemdir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu meselelerinin daha başındadır. Bunu da yıllardır okuyan, yazan biri olarak Türkiye'yi gözlemleyen biri olarak yeteneğine sahip. Kabım ancak şu kadar şu kadarı doludur. Yüzde kırk beşlik evlilik bölümü. Yüzde ellilik bölümü daha dolmamıştır. Daha dolacaktır. Okuyanıyla Zenginliğiyle, üretimiyle Bağdat'tan ta Orta Doğu'ya kadar ulaştırdığı o hinterlandıyla beraber Ortadoğu'nun merkezi haline gelecek.”

Konuşmanın sonunda dernek üyeleri tarafından Bakan Soylu'ya hediye takdim edildi.