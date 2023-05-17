İçişleri Bakanı Soylu: “Sonucu, Amerika'dan Avrupa'dan üflenen rüzgarlar değil, milletin iradesi belirliyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim sonucuna ilişkin, "Sonucu milletin iradesi belirliyor. Sonucu, Amerika'dan Avrupa'dan buraya üflenen rüzgarlar değil, milletin iradesi belirliyor. Türkiye demokratik olgunluğun en yüksek noktada gerçekleştiği bir seçim ortaya koymuştur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarını partililerle değerlendirmek üzere AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Soylu'ya milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

“Çok partili siyasi hayatımızın en güvenilir, en huzurlu ve en güzel seçimi tamamlanmıştır”

14 Mayıs seçimlerinin çok partili siyasi hayatın en güvenilir, en huzurlu ve en güzel seçimi olarak tamamlandığını dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu seçimin birkaç sonucu var, bunu iyi değerlendirmek lazım. Birincisi bu seçimde 'Bunlar seçimi kaybetseler dahi bunlar seçimin sonucuna uymayacak' diyenlere, bütün dünyaya ve Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan ve bu millet demokrasi bayrağını, hukukun üstünlüğünü bayrağını ve milli irade bayrağını sallamıştır. Yıllarca Türkiye'yi demokrasi ve hukukun üstünlüğü üzerinden yargılayanlara bu millet çok güzel bir cevap verdi. Seçim hukuku da işliyor, milli irade de işliyor, aynı zamanda demokrasi de tam anlamıyla beraber işliyor. 1833 yılından itibaren bu topraklarda seçim yapılmaktadır, ilk muhtarlık seçimlerinden itibaren. Ve sizlere bir nokta daha söylemek istiyorum. Bu ülkemizin kuruluş mücadelesindeyken de bu ülkede sandık kurulmuş ve seçim yapılmıştır. Bu ülke en zor şartlarda seçimi gerçekleştirmiştir. Ve bugün de bana göre çok partili siyasi hayatımızın en güvenilir, en huzurlu ve en güzel seçimi tamamlanmıştır. Şimdi ikincisine gidiyoruz. Bunu da yine bu millet başarmış ve ortaya koymuştur. Milleti beğenmeyenler, milletime dudak bükenler, yıllardan beri millet iyi bilemez, iyi yapamaz diyenler, millet tam dengesini ortaya koymuş ve seçimin tam anlamıyla sonucuyla bu demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığını, hukuka nasıl sahip çıktığını ortaya koymuştur” şeklinde konuştu.

“Milleti kandırmaya yönelik bir kâğıt olduğu apaçık ortada”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim akşamı yaptığı açıklamalara ilişkin konuşan Soylu, “Seçim akşamında iki belediye başkanını öne sürdüler. Onların ellerine de birer kağıt tutuşturdular. O okudukları kağıtta, hatırlarsanız bu ‘Selo' vardı. Selo'nun da eline 6-8 Ekim olaylarında bir kağıt verdiler. Hatırlarsanız terleye terleye o kağıdı okuyordu. Bir taraftan insanlara ölüm talimatları veriliyor. Bir taraftan terliyor. Bir taraftan da o kağıdı okuyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devletine alenen bir bayrak çekiyor. Onun sonucunun da üç aşağı, beş yukarı ne olabileceğini tahmin ediyor. Bu devlet sahipsiz bir devlet değildir. Aynı o iki belediye başkanı da ellerine bir kağıt tutuşturmuşlar ve milleti kandırmaya yönelik bir kağıt olduğu apaçık ortada. Demişler ki 'Bunları söyleyeceksiniz, şöyle yapacaksınız.' Binlerce avukatınız, on binlerce sandık görevliniz var. Bütün ittifakınız sandık görevlileri var. Hepsi sandığın başında ama sonuç Tayyip Erdoğan yüzde 49.5, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.9. Sonucu değiştiremiyorsunuz. Sonucu milletin iradesi belirliyor. Sonucu, Amerika'dan Avrupa'dan buraya üflenen rüzgarlar değil, milletin iradesi belirliyor. Türkiye demokratik olgunluğun en yüksek noktada gerçekleştiği bir seçim ortaya koymuştur" dedi.