İçişleri Bakanı Soylu TFF binasına geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yapılan silahlı saldırı sonrası Riva tesislerine geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yapılan silahlı saldırı sonrası Riva tesislerine geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu'na akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF'nin Riva tesislerine geldi. Helikopterle tesise gelen Bakan Soylu'nun, bina içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulunduğu, görevlilerden bilgi aldığı belirtildi.