İçişleri Bakanı Soylu'dan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın İstanbul'da bulunan kabrini ziyaret etti. Bakan Soylu, “Bugün mezarının başında olmak bu ülkeye yapmış olduğu büyük hizmetlerin vefasındandır” dedi.

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı Süleyman Soylu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini ziyaret etti. Bakan Soylu'ya AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile partililer eşlik etti. Kabirde yapılan duadan sonra konuşan İçişleri Bakanı Soylu, “Rahmetli Turgut Özal Türkiye'nin yetiştirdiği ve bu ülkeye, bu topraklara, milletimize, devletimize, ülkemizin her noktasında hizmet eden bu vatanın bu millet tarafından çok sevilen bir evladıdır. Ülkeler bazen zora girer, milletler zora girer. O zora girdikleri zaman yine de o milletlerin, o ülkenin insanlarının arzusu ve isteği üzerine yeni bir çıkış kapısı olur. Türkiye, kendilerine bu ülkenin güvenliği emanet edilenlerin oluşturduğu darbeden sonra acaba ne olacak endişesindeydi” dedi.

Özal'ın kabrini ziyaret ederek vefada bulunduğunu ifade eden Soylu, “Bugün mezarının başında olmak tesadüfi değildir. Bugün mezarının başında olmak bu ülkeye yapmış olduğu büyük hizmetlerin vefasındandır. Herkes unutabilir, millet unutmaz. Herkes bilsin ki bu gece mübarek Kadir Gecesi'dir. O duaların içerisinde bu milletin insanı, bu milletin adamları ve rahmetli Özal vardır. Özal gibi bazen dalgalara kürek çeken insanlar ve liderler hak etmediği iftiralara maruz kalırlar. Aynen rahmetli Menderes gibi, aynen Demirel, aynı Erbakan gibi iftiralara maruz kalırlar” şeklinde konuştu.

“Ona karşı olanlara 'boşuna uğraşma' mesajını birçok kez vermiştir”

Özal'ın kendisi ile uğraşanlara 'boşuna uğraşma' mesajı verdiğini belirterek, “Aynen bugün kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi. Ama onlar aldırmazlar. Onlar onu dünyalık görürler. Oysa millete hizmetkarlığın hem bu dünyalığı vardır hem de öteki dünyalığı vardır. Rahmetli Özal, devleti camisiyle, cemaatiyle buluşturmuştur. Rahmetli Özal kendinden sonra açmış, ona karşı olanlara 'boşuna uğraşma' mesajını birçok kez vermiştir. Bugün 21. asırda Türkiye'nin başladığı bu büyük yolculuğun kilometre taşlarında rahmetli Özal'ın izleri, eserleri ve inşası, ihyası ve imanı vardır. Hayatında da büyük emanetler bıraktı. Küçüklerin tonton diye tabir ettikleri Turgut Özal dedesiydi” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra katılacağı iftar programı için anıt mezardan ayrıldı.