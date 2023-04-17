İçişleri Bakanı Soylu'dan Eyüpspor kulübüne ziyaret

Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu'ya, memleketi Trabzon'un plaka numarası olan 61 numaralı forma ile Eyüpspor'un tarihini anlatan bir kitap hediye edildi.

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da bulunan Eyüpspor Kulübü'nü ziyaret etti. Soylu, Eyüpspor kulüp binasına makam aracı TOGG ile geldi. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Süleyman Soylu'yu kapıda karşıladı. Bakan Soylu U-17 altyapı oyuncularıyla bir araya gelerek bilgi aldı. Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu telefonla arayarak Eyüpspor'un kullandığı Eyüp Stadyumu'nun yenilenmesi için talepte bulundu. Burada Kulüp Başkanı Murat Özkaya Bakan Soylu'ya, memleketi Trabzon'un plaka numarası olan 61 numaralı forma ile Eyüpspor'un tarihini anlatan bir kitap hediye etti.

Ziyarette Eyüpspor Tesisleri'ni de gezen Bakan Soylu, antrenman sahasında oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Soylu, bir futbolcuyla kafa topu da oynadı. Bakan Soylu, futbolculara TOGG'u tanıtarak otomobilin önünde hatıra fotoğrafı da çektirdi.