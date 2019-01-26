İçişleri Bakanı Soylu'dan 'muhtar adayları' uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özellikle muhtar adayları arasında seçim kavgaları yaşandığını vurgulayarak, "Seçim dönemi başladı şu ana kadar 65 olay meydana geldi bunun 35'i muhtarlar adaylarıydı" dedi. Bakan Solu il ve ilçe yöneticilerine muhtar adaylarının bir araya getirilerek centilmenlik tavsiyesinde bulunmalarını istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen 'Marmara Bölgesi Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, özellikle muhtar adayları arasında seçim kavgalarına dikkat çekerek, "Seçim dönemi başladı şu ana kadar 65 olay meydana geldi bunun 35'i muhtar adaylarıydı. Sayın valilerimizden, emniyet müdürlerimizden, jandarma komutanlarımızdan bir istirhamımız var. Anlaşılıyor ki bu seçim döneminde geçen dönemlere nazara muhtarlık seçimlerinde biraz daha vaka çıkacak. Bunu yönetmek de bizim işimiz. Her vakanın sonucunda uğraşacağına hiç olmazsa başında tedbir alın" diye konuştu.

İl ve ilçe yöneticilerinden rica da bulunan Soylu, "Muhtar adaylarımızı toplayıp onlara seçim dönemi içerisinde centilmenliği öneren, demokratik rekabetin aslında ülkemiz için zenginlik olduğunu, doğrudan demokrasinin en temel unsurunun muhtarlık müessesesi olduğunu, buna halel getirebilecek hiçbir adım atılmaması gerektiğini, buradaki centilmenliğin Türkiye'nin demokrasisine de katkısının bulunacağını ifade edin. Birbirini tehdit edenler, şiddet uygulayanlar, çoluk çocuğuna göz dağı verenler. Bunların hiçbirisi muhtarlık müessesine halel getirmeye değmez. Seçimi kazandın kaybettin. Önümüzde muhakkak ki daha seçimler vardır. Eğer gayri kanuni bir şiddet, tehdit gibi meseleyle ilgilenilirse bu konuda İçişleri Bakanlığı da hukukun gereği adına adımını atmakla mükellef olur” ifadelerini kullandı.