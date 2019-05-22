İçişleri Bakanı Soylu'dan YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün YSK'nın ortaya koymuş olduğu gerekçeli kararı herkes okuyabilir. İşine gelince bunlar adaletli, işine gelmeyince kurumları lekeleyen bir anlayışı ortaya koyanlar dünde aynısını yaptılar” dedi.

AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığının düzenlediği “Vefa İftarı” programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, alana gelerek masaları tek tek dolaştı, vatandaşlarla birlikte fotoğraf çektirdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ezanın okunmasıyla birlikte yüzlerce kişi birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

“23 Haziran'dan sonra İstanbul'u bir cendereye döndürmek istiyorlar”

İftar programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Saldırıyorlar ama sonuç alamıyorlar. Çünkü ellerinde vesayet sistemi vardır. Ellerinden gizli iktidarlarını aldınız. Allah sizden razı olsun. Milleti iktidar yaptınız. Bunun nasıl olabileceğini de bütün dünyaya gösterdiniz. Bizim elimizden toprağımızı, bizim elimizden ülkemizi, bizim elimizden, özgürlüğümüzü almak isteyenler bir tek sebebe dayanıyorlar. Bu da şudur; eğer Anadolu olmazsa, eğer İstanbul olmazsa, doğuda anlamsız kalır, batı da anlamsız kalır. Doğu, doğu olmaz. Batı da batı olmaz. Bu anlamı çok iyi biliyorlar. 23 Haziran'dan sonra bırakın o süslü püslü kelimeleri, bırakın o sahte gülümsemeleri, bırakın o kucaklama hikayelerini. 23 Haziran'dan sonra İstanbul'u bir cendereye döndürmek istiyorlar. İstanbul'un üzerinden meşruiyetimizi, huzurumuzu, İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin geleceğine, kendi egemenliklerine ve kendi hakimiyetlerini koymak istiyorlar. Cevabınızı sandıkta güçlü bir şekilde çıkarak vermelisiniz. Bunu hep beraber yapmalıyız ve bunu hep beraber gerçekleştirmeliyiz” dedi.

“YSK'nın ortaya koyduğu gerekçeli kararı herkes okuyabilir”

YSK'nın gerekçeli kararının açıklanması üzerine konuşan Bakan Soylu, “Seçimin niçin iptal edildiğini, niçin tekrarlandığını YSK'nın bugün açıkladığı gerekçeli kararını okuma yazma bilen herkes net bir şekilde öğrenebilir. Aynı kumpasları hangi şayialarla, hangi şaibelerle demokratik seçimi karşı karşıya bırakıldığını, bugün YSK'nın ortaya koymuş olduğu gerekçeli kararını herkes okuyabilir. İşine gelince bunlar adaletli, işine gelmeyince kurumları lekeleyen bir anlayışı ortaya koyanlar dünde aynısını yaptılar” diye konuştu.