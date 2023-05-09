İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakırköy'de esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi

Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, “Bundan dört yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde bakın Doğu ve Güneydoğu'da yaptırmadıklarımızı engellediklerimizi bu sefer İstanbul Belediyesi de yapacak dedik. Dedik bunu biz. Bana o zaman dünyanın lafını söylediler. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde hani çıkar bakalım dediler. Hani çıkar. Biz de çıkardık. 432 tane PKK-KCK iltisaklı iltifatlıyı buraya almışlar. 36 tane değer ailesi almışlar, söze değer ailesi, emekli ailesi biliyor musunuz? Hani bizim şehit ailelerimiz var ya biz şehit ailelerimize iki tane şey veriyoruz, istihdam hakkı veriyoruz. Onlar da sözde değer ailelerine yani terör örgütünden bizim etkisiz hale getirdiklerimize dağda olmalarının kardeşlerine, evlatlarına iki tane veya bir tane işe girme imkanı veriyorlar. Eskiden bunu Doğu, Güneydoğu'da belediyelerinde kullanıyorlardı. Tabii belediyelerini alıp kayyuma devredip orayı milletin belediyesi haline getirince şimdi bunu İstanbul'da yapıyorlar. Hepsini tespit ettik.” dedi.

Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Odasının üyeleriyle bir araya geldi. Bakırköy'deki oda ziyaretine Bakan Soylu, polise tahsis edilen Togg aracı ile geldi. Ziyaret öncesi kendisine el sallayan lise öğrencileriyle bir süre sohbet etti. Daha sonra odaya geçen Bakan Soylu, oda başkan ve üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Burada konuşan Bakan Soylu, "Bu ülkenin en çok arzu ettiği mesele istikrardır. 21 yılda geldiğimiz noktaya biz, istikrarla beraber geldik. Eğer istikrar sağlanmamış olsaydı Türkiye gerek eğitimdeki altyapısını gerek ulaşımdaki altyapısını, gerek aynı zamanda enerjideki altyapısını, gerek güvenlikteki altyapısını, gerek bilişimdeki altyapısını ve Türkiye bütün bu altyapılarına gerçekleştiremez” dedi.

Muhalefet partileri arasında pazarlıkların olduğunu ve bu pazarlıklarla ilgili iddialar olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, “Ortaya çıkan iddialar bellidir. Murat Karayılan'ın, Bese Hozat'ın, Cemil Bayık'ın ve Duran Kalkan'ın söylediği bellidir. Bizi hangi çizgiye getirmeye çalıştıkları Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Türkiye'nin tamamından yine orayı istismar ederek, yine büyük bir maliyet oluşturmaya apaçık adım attıkları çok nettir. Ben olacağını söyleyeyim. Doğu ve Güneydoğu'yu belki de içinizde en çok bilen kardeşlerinizden, en çok gezen kardeşlerimizden oranın sosyolojisini, oranın anlayışını takip eden kardeşlerinizden biri olarak söylüyorum. Ellerinde belediyeler varken yirmi bir artı beş yerde özerklik ilan ettiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna müsaade etmez. Ayrı. Ama özerklik ilan ettiler. Ve etrafı karıştırdılar. Şimdi yürütmenin yani hükümetin ortağı olacaklar. Orada irade sahibi olacaklar. Kimseyi sokmazlar ülkeye. Bu kadar açık ve net ben kendi görüşümü söylüyorum” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınanlarla ilgili konuşan Bakan Soylu, “Ben bunu bundan dört yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde bakın Doğu ve Güneydoğu'da yaptırmadıklarımızı engellediklerimizi bu sefer İstanbul Belediyesi de yapacak dedik. Dedik bunu biz. Bana o zaman dünyanın lafını söylediler. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde hani çıkar bakalım dediler. Hani çıkar. Biz de çıkardık. 432 tane PKK-KCK iltisaklı iltifatlıyı buraya almışlar. 36 tane değer ailesi almışlar, söze değer ailesi, emekli ailesi biliyor musunuz? Hani bizim şehit ailelerimiz var ya biz şehit ailelerimize iki tane şey veriyoruz, istihdam hakkı veriyoruz. Onlar da sözde değer ailelerine yani terör örgütünden bizim etkisiz hale getirdiklerimize dağda olmalarının kardeşlerine, evlatlarına iki tane veya bir tane işe girme imkanı veriyorlar. Eskiden bunu Doğu, Güneydoğu'da belediyelerinde kullanıyorlardı. Tabii belediyelerini alıp kayyuma devredip orayı milletin belediyesi haline getirince şimdi bunu İstanbul'da yapıyorlar. Hepsini tespit ettik. Hepsinin ya anne, ya babası, ya abisi, dağda ölmüş veya şu anda mevcut. Daha da hala devam ediyor. Burada ya oğlunu ya kardeşini evladını burada ben aynen şehit çocukları gibi tövbe estağfurullah burada işe koydular. Nerede koydular? İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe koydular. Şimdi bütün bunları biz yaşadık. Şimdi aynısını söylüyorum. O gün söylediğimiz bugün nasıl doğru çıktıysa, nasıl devlet bu meseleyi takip ettiyse, bugün de Türkiye'de aynısını yapacaklar. Doğu ve Güneydoğu'yu Türkiye'ye kapatacaklar, bu çok açık ve nettir. Eğer bu iktidar gelirse yani orada şu anda Cumhurbaşkanımızın karşısında olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda herhangi bir söz söyleme inisiyatifi dahi olmayacak, çünkü pazarlık baştan kesilmiştir” şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, program sonunda otobüsle ayrıldığı sırada kendisini selamlayan çocuklara oyuncak dağıttı.