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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bayrampaşa'da muhtarlarla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa’daki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'daki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.


Bayrampaşa'da bir otelde gerçekleşen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Güler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Aslan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve ilçede görev yapan mahalle muhtarları katıldı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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