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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: 147 kişi gözaltına

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2 Şubat’ta yapılan operasyonlarda 54 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve operasyonda 147 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2 Şubat'ta yapılan operasyonlarda 54 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve operasyonda 147 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"İstanbul İl Emniyet Narkotik Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüklerimizce; 2 Şubat'ta yapılan operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddelerin yer aldığı toplamda, 54 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi 147 şüpheli gözaltında. İstanbul Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler".

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