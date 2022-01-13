İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, STK temsilcileriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göç alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu(STK) üyeleriyle İstanbul’da bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göç alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu(STK) üyeleriyle İstanbul'da bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göç alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu üyeleriyle istişare toplantısı yaptı. Sarıyer Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen toplantıya 40 STK temsilcisi katıldı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.