İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etti. Bakan Soylu burada Süryani Ortodoks Kilisesi İstanbul Metropoliti Yusuf Çetin ile bir araya geldi. Bakan Soylu konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Biz bu medeniyetlerin evlatlarıyız ve burada el ele verip huzur ve barış içerisinde yaşamayı bütün dünyaya örnek bir şekilde gösteriyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim programları çerçevesinde Beyoğlu'nda bulunan Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etti. Bakan Soylu, kiliseye kendisinin kullanmış olduğu TOGG marka aracıyla geldi. Girişte Süryani Ortodoks Kilisesi İstanbul Metropoliti Yusuf Çetin ile selamlaşan Soylu, burada Çetin ile birlikte açıklamada bulundu. Programa ayrıca İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Derya Ayaydın ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

"Birbirimizle işimizin olduğu zaman dilimi değil, çoğu zaman birlikteyiz"

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Bakan Soylu, "Çok önemli günlerden geçiyoruz, bütün semavi dinlerin bayramları üst üste. Beraber yaşadığımız bu ülkede ne zaman zora düşsek hep sizi yanı başımızda görüyoruz. Siz, deprem bölgesinde asaleti, anlayışı ve kardeşliği gösterdiniz. Her birinize ayrı ayrı minnettar ve müteşekkiriz. Oraya gelişiniz ve hep birlikte oluşumuz ve yaptıklarınız unutulmayacaktır. Bu hem geleceğimiz hem de tarihimiz adına çok önemli. Bunun yanı sıra, birlikte yakın zamanlarda çok önemli işler başardık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu konularda çok adımlar atıldı. Biz bu medeniyetlerin evlatlarıyız ve burada el ele verip huzur ve barış içerisinde yaşamayı bütün dünyaya örnek bir şekilde gösteriyoruz. Bence en önemli meselelerden bir tanesi de şudur; sadece birbirimizle işimizin olduğu zaman dilimi değil, çoğu zaman birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

Süryani Ortodoks Kilisesi İstanbul Metropoliti Yusuf Çetin, ziyaretleri için Bakan Soylu'ya teşekkürlerini ileterek, "İslam aleminin Ramazan Bayramını şimdiden kutluyorum. Ülkemiz maalesef büyük bir felaket yaşadı. Deprem, hepimizi çok üzdü. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Bu Süryani tarihinde bir ilk. İlk kez bir Cumhurbaşkanı Süryani Kilisesi'nin temelini attı. Bizim için de bu büyük bir onur. Başta Cumhurbaşkanımıza, ekibine, ülkemizin huzuru için çalışan herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, kiliseden ayrılırken Yusuf Çetin'e TOGG marka aracını tanıtarak birlikte fotoğraf çektirdi, ardından aracıyla kiliseden ayrıldı.