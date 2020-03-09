İcradan satılık elmas set

Kayseri'de toplam değeri 283 bin TL olan 15 adet değerli ziynet eşyası icradan açık arttırma usulü ile satılacak.

icraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre toplam değeri 283 bin TL olan ve aralarında elmasında bulunduğu 15 adet değerli ziynet eşyası icradan yarı fiyatı olan 191 bin 500 TL'ye açık arttırma usulü ile satışa çıkacak. 25 Mart 2020 tarihinde saat 14.35'de yapılacak olan ihalede değerli eşyalar toplu olarak satışa çıkacak. Satılacak ürünlerin arasında ise, ‘1 takım 8 ayar elmas set (gerdanlık, kelepçe, bilezik, küpe ve yüzük) 97,84 gram, 1 adet 22 ayar Urfa akıtma bilezik 97,82 gr, 1 adet 22 ayar madolyon kolye ve zinciri 56,52 gram, 1 adet 22 ayar Trabzon bilezik 84,83 gram' olmak üzere toplam 15 ayrı ürün yer alıyor.

Kayseri'de gerçekleştirilecek olan ihale ile ilgili bilgiler veren İcra Uzmanı Caner Çakı, “İcradan satılacak olan ziynet eşyaları her zaman alıcısına kar ettirmiştir. İcra ihalelerinde satılan ürün değerinin yarı fiyatına satışa çıktığı için ziynet eşyalarının da nakde çevirmenin kolay olduğunu düşünürsek bu ürünlere ilginin yoğun olacağını düşünüyorum. Genel itibari ile icra ihalelerinde konut, iş yeri, araç, arsa gibi ürünlerin satışı ile karşılaşsak da bu tarz ihalelerin de zaman zaman yapıldığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.