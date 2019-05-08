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İcradan yarı fiyatına satılık Porsche

İstanbul’da 600 bin TL değerindeki 2013 model Porsche marka otomobil, yarı fiyatı olan 300 bin TL’ye icradan satışa çıkacak.

İstanbul'da 600 bin TL değerindeki 2013 model Porsche marka otomobil, yarı fiyatı olan 300 bin TL'ye icradan satışa çıkacak.


İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre, Porsche marka Panamera 2013 model otomobil, Kocaeli İcra Dairesi tarafından 11 Haziran günü saat 15.30'da İstanbul Kadıköy'de satışa çıkacak. Aracın yakıt tipi dizel olup vites tipinin otomatik, renginin ise beyaz olduğu bildirildi. Konuyla ilgili bilgi veren icraburada.com Genel Müdürü Caner Çakı, “600 bin TL değerindeki Porsche marka aracı 300 bin TL'ye alma fırsatının bulunduğu bir ihale olacağını düşünüyorum. İcra ihalelerinde satışa çıkan taşıtlar piyasa değerinin yarı fiyatına işlem görüyor. Araçlara bilirkişi tarafından bir değer biçilir ve araçlar bu değerin yarı fiyatına açık arttırma usulü ile satışa çıkar. Borçluların borçlarını ödemeleri hususunda büyük önem arz eden icra ihalelerinden icralık araç almak, sağladığı avantajlar ile de dikkat çekmektedir. Satın alınan malın güvenliği konusunda verilen devlet güvencesi ile 2. el otomobil alımlarından dahi daha sağlıklı bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

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