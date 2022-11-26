İcralık araçlar üzerinden büyük vurgun yapan ihale çetesi çökertildi

“Tellal” adı verilen çeteye mensup 20 şüpheli yakalandı.

İcra mahkemelerindeki araçların tutulduğu yedieminde bir çete tarafından gerçekleştirilen büyük vurgun, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin titiz çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “rüşvet” ile ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilerek suçların önlenmesi ve şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, kamuoyunda “Tellal Çetesi” olarak bilinen şüphelilerin icralık araçlar üzerinden yapılan büyük vurgunda Sarıyer'deki bir otoparkı suça konu faaliyetlerinin merkezi olarak kullandığı tespit edildi.

Bilirkişi görevlilerini yanıltmışlar

Söz konusu çetenin otoparklarda düzenlenen icralık araç ihalelerine fesat karıştırdığı, icradan yakalaması olan araçlara değerli parçalarının üzerinde olmadığından bahisle sahte tutanak tanzim ettiği, kıymet takdiri için gelen bilirkişi görevlilerine aracın anahtarı olmadığını ifade ederek sağlıklı bir inceleme yapmasını engellediği belirlendi. Ayrıca gösterilen araçların değerli parçalarından yoksun olduğu yalanını söyledikleri ortaya çıkan çete üyelerinin, kıymet takdiri yapılan bu araçların düşük bedelden ihale edilmesine yol açtıkları anlaşıldı. Çetenin ihaleye katılmak isteyen kişilere cebir, tehdit ve hileli yöntemlerle engel oldukları da aktarılırken, söz konusu usulsüzlüklerle toplam 2 bin 65 aracı icra ihalelerinden üzerlerine geçirdikleri tespit edildi.

Yapılan ihaleleri ve icradaki araçları mercek altına alan polis, incelemesi yapılan tüm araçların rayiç bedelinin çok altında fiyata ihale edilerek örgütün zilyedine geçtiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ve geniş çaplı çalışmaların ardında çeteye mensup 23 şüpheli belirlendi. Büyük vurgun gerçekleştiren çeteye yönelik yapılan tespitlerin ardından operasyon kararı alan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda çetenin söz konusu yöntemlerle elde ettiği değerlendirilen 40 araca el konuldu. Gözaltına alınan 20 şüpheli Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürülürken, firari 3 çete üyesinin yakalanması için operasyonların devam ettiği kaydedildi.