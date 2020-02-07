IDA'dan Vestel'e 6 ödül

Vestel, ABD'nin multidisipliner ve akıllı tasarımları ödüllendiren IDA'dan 6 ödül kazandı.

ABD merkezli uluslararası tasarım yarışması IDA (International Design Awards) bu yıl 13'üncü kez düzenlendi. Mimari, iç mimari, moda, grafik ve ürün tasarımı alanlarında vizyoner tasarımların yarıştığı organizasyonda Vestel, yenilikçi 4 tasarımıyla 2 'altın', 3 'gümüş' ve 1 'bronz' olmak üzere toplam 6 ödüle layık görüldü. Vestel yarışma geçmişinde bu başarıya ulaşan ilk Türk markası olduğu belirtildi.

Vestel tasarımları, IDA'nın Profesyonel Ürün Tasarımı kategorisinin altında yer alan farklı kategorilerde ödüller kazandı. Şirket, pille çalışan televizyon tasarımı Philie TV ile 'ev elektroniği', elektrikli araç şarj ünitesi EVC07 tasarımıyla ise 'sürdürülebilir yaşam alt kategorilerinde' 'altın' ödül aldı. EVC07 aynı zamanda 'aktarım araçları' kategorisinde 'gümüş' ödül de kazandı.

Bir diğer yenilikçi tasarım DC tipi elektrikli araç şarj ünitesi Roadrunner da aynı kategoride 'bronz' ödüle layık görüldü. Roadrunner Sürdürülebilir Yaşam kategorisinde de 'gümüş' ödüle layık görülürken, gençler için taşınabilir televizyon tasarımı TV with ME, 'ev elektroniği' kategorisinde 'gümüş' ödül elde etti.