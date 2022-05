IDC'den Eczacıbaşı'na yedi ödül

International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen ‘IDC CIO AWARDS 2022' etkinliğinde Eczacıbaşı Holding Bilgi ve İletişim Sistemleri Grup Başkanı Gürkan Papila ‘Yılın CIO'su' seçildi. Topluluk çalışanları için geliştirilen uygulamalarla birlikte beş kategoride altı ödülün sahibi de Eczacıbaşı Holding oldu.

International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen ve bu yıl 68 kurumun 208 proje ile katıldığı ‘IDC CIO AWARDS 2022' etkinliğinde ödüle değer markalar açıklandı. 150 jüri üyesinin değerlendirmesi ile yapılan ‘IDC CIO AWARDS 2022' etkinliğinde Eczacıbaşı Holding Bilgi ve İletişim Sistemleri Grup Başkanı Gürkan Papila ile ‘Yılın CIO'su' seçildi. Beş kategoride altı ödülün sahibi de Eczacıbaşı Holding oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Bilişim, Dijital Kültürde Sürdürülebilir Çalışan Bağlılığı adlı projesiyle Değişim Yönetimi kategorisinde ve Uçtan Uca Dijital Yönetişim Dönüşümü adlı projesi ile BT Yönetişim kategorisinde birinci, Paperzero adlı projesiyle ise Geleceğin İşi-Otomasyon kategorisinde ikinci olurken, Eczacıbaşı Esan da Balya Enerji Yönetimi (BEY) adlı proje ile İş Etkinliği kategorisinde ikinciliği kazandı.

Eczacıbaşı Topluluğu bünyesine 2017 yılında katılan, 2020 yılında Eczacıbaşı Holding Bilgi ve İletişim Sistemleri Grup Başkanı ve Eczacıbaşı Bilişim Murahhas Aza unvanını alan Gürkan Papila, IDC jürisi tarafından ‘Yılın CIO'su seçildi. Topluluk bünyesinde yürütülen bütünsel altyapı, veri ve iş modeli dönüşümü projeleri ile oluşturulan iş etkisinin yanı sıra sektöre yaptığı katkıları, Gürkan Papila'nın IDC jürisi tarafından bu ödüle layık görülmesinde etkili olduğu belirtildi.

Topluluk çalışanları için mobil uygulama: e-live

Eczacıbaşı Topluluğu, e-live adını verdiği çalışanlarına özel olarak hayata geçirdiği mobil uygulama ile, çalışanlarının kurumsal uygulamalara ve gerekli tüm bilgilere anında ulaşmasını sağlıyor. Eczacıbaşılıların önerileri ve talepleriyle oluşturulan uygulama ile çalışanlar, uygulama üzerinden birbirleriyle etkileşimlerini sürdürürken kendileri ile ilgili süreçleri dijital olarak yürütebiliyor. Türkiye'deki Eczacıbaşılıların kullanımına açılan e-live'ın, çok yakında farklı dil seçenekleri ile yurtdışı ofisler için de canlıya alınması planlanıyor.

Pandemi öncesinde uzaktan çalışma sistemini başarılı bir şekilde uygulayan topluluk; üretkenlik, iletişim ve cihaz gereksinimleri için artan talep ile Office 365'e taşınmaya ve çalışanları platformun üretkenlik özellikleriyle güçlendirmeye karar verildi. Bir dijital dönüşüm projesi olarak ele alınan projede ilk fazda Exchange Online, Teams ve OneDrive'a geçişler iki ay gibi çok kısa bir sürede tamamlandı. Eczacıbaşı Holding İK, Kurumsal İletişim, Hukuk İşleri ve IT ekiplerinin Microsoft, Netaş, BDH ve Eczacıbaşı Bilişim ile çalıştığı proje, Microsoft Fast Track dağıtım hızlandırıcı bütçesi tarafından finanse edildi. Güçlü iletişim kampanyasının da yardımıyla çok yüksek kullanım oranlarına ulaşılan proje kapsamında çalışan üretkenliği ve deneyim iyileştirmeleri konusunda çarpıcı kazanımlar sağlandı.

Dijital kültürde sürdürülebilir çalışan bağlılığı

Pandemi döneminin, belirsizlikleri ve alışılagelenin dışındaki çalışma koşullarını hayatımıza getirmesi ile Eczacıbaşı Bilişim tarafından kültürün ve bağlılığın etkilenmemesi için çalışmalar gerçekleştirildi. Proje kapsamında öncelikle her ay Genel Müdür moderatörlüğünde yapılan online toplantılar, tüm çalışanların bir araya geldiği ve iş dışında sosyalleştiği “happy hour” seansları, online kafe, oyun geceleri, kültür ve sanat etkinlikleri, açık hava buluşmalarını içeren sosyal kulüp ve her ay her çalışanın söz hakkına sahip olduğu, birçok etkinliğin sektör çalışanları ile paylaşılabileceği dergi ile iş stresini azaltma, ekipler arası iletişimi artırma ve çalışma kültürünü pekiştirme için adımlar atıldı. Bunlara ek olarak haftada 2 gün öğleden önce çalışan takvimleri kapatılarak zaman yönetiminde verimliliğin artmasına katkı sağladı. Tüm bu uçtan uca planlanan deneyimler ve platformlar ile ekipler arası iletişim kuvvetlendirildi, iş ve özel hayat dengesinin sağlanmasına katkıda bulunuldu. Böylelikle bağlılığı arttırmaya yönelik çalışmaların dijital projelerle desteklenebileceği kanıtlandığı belirtildi.

Uçtan uca dijital yönetişim dönüşümü, sürekli iyileştirme, risk yönetimi, fikir paylaşımı, denetim yönetimi, tedarikçi yönetimi gibi yönetişim süreçlerinin online bir sistem üzerinde yönetilmesini kapsıyor. Bu entegre sistem tüm öğelerin uçtan uca ilişkilendirilmesi, dashboard'lar aracılığıyla takip edilmesi, yönetişim öğelerinin bütünsel olarak izlenmesi ve stratejilerden beslenmesi üzerine kuruldu. Denetimlerden ve en iyi pratiklerden sürekli iyileştirme prensibi ile elde edilen bulgu ve iyileştirmeler, aksiyonlar ve projelerin aynı platformda entegre takibi sağlanarak uçtan uca etkin yönetişim ve şeffaf raporlama sağladığı belirtildi.

10 saniyede tamamlanan imza süreçleri

Dokümanların tek bir platform üzerinden imzası veya onayı talep edilen taraflar ile paylaşılmasını, yasal geçerli şekilde imzalanmasını veya onaylanmasını ve saklanmasını sağlayan dijital platform Paperzero sayesinde belgeler elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak 10 saniye içinde taraflara teslim ediliyor.

Balya Enerji Yönetimi Projesi, Esan Balya Kurşun Çinko Tesisinde, yer altı ve yer üstünde bulunan enerji altyapısının izleme ve kontrolünü, enerji sarf eden varlık ve süreçlerin analizini ve yardımcı sistemler olarak adlandırabileceğimiz su çevrimi ve hava hatlarının kontrol ve izlemesini gerçekleştirerek enerji verimliliği oluşturmayı ve Esan'ın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını amaçlıyor. Esan Balya tesisinde enerji alt yapısının uzaktan kontrolü ve online izlenmesi ile operasyonun güvenli hale getirilmesi, enerji kayıplarının azaltılması, enerji kaynaklı duruşların en düşük seviyeye gelmesi, kaçakların engellenmesi, enerji sarflarının azaltılması sağlıyor. Enerji altyapısının uzaktan yönetimin sağlanmasıyla beraber ihtimal olan acil durumlarda sistemlere hızlı müdahale ile sıfır kaza hedefine ve iş güvenliğinin artırılmasına katkıda bulunuyor.